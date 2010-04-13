کارشناس اداره نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت معلم با اعلام خبر برپایی نمایشگاه فوق اظهار داشت: نمایشگاه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت معلم با هدف آشنایی دانشجویان دانشگاه با نشریات دانشجویی به مدت دو هفته در محل دائمی نمایشگاه دانشگاه برپا شده است.

اکبر عرب سلمانی افزود: ایده پردازی و ارائه پیشنهادات در خصوص نشریات دانشجویی، نمایش بیش از 40 نشریه دانشجویی در زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، دینی و نشریات انجمنهای علمی دانشجویی، آشنایی با نحوه انتشار نشریات و آیین نامه آن و دیدار با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی، آشنایی با روزنامه ها و خبرگزاری های بزرگ ایران و جهان، برگزاری مسابقه، برگزاری کارگاه های عمومی از بخشهای مختلف این نمایشگاه است.

انتشار نشریه تدبیر در دانشگاه تربیت معلم

اولین شماره نشریه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی مدیریت آموزشی با عنوان تدبیر در دانشگاه تربیت معلم منتشر شد.