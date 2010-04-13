به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به جای پاسخ کارشناسی و یا حتی ارسال تکذیبیه به گزارش مهر درباره پیشنهاد الحاق مدیریت فرش به این سازمان ، با ادبیاتی حیرت انگیز و خارج از مکاتبات رسمی و اداری کشور - و متاسفانه در سر برگ نهاد ریاست جمهوری - به مجموعه همکاران خبرگزاری مهر اتهاماتی وارد کرده است.

خبرگزاری مهر این بار هم با اعلام ملحوظ داشتن حق خود و خبرنگاران پرتلاشش برای پیگیری این اتهامات از مراجع قانونی ، فقط آن بخش این نامه طولانی را که به گزارش مهر مربوط می شود به عنوان حق قانونی سازمان میراث فرهنگی منتشر می کند.

در این جوابیه آمده است: "سازمان میراث فرهنگی خبر منتشره از سوی خبرگزاری مهر مبنی بر "نگاه تجاری سازمان میراث فرهنگی به مقوله فرش در کشور" را تکذیب کرده، آن را ساخته و پرداخته ذهن تاجرمابانه نویسنده و مدیران تایید کننده این خبر می داند و به زودی موضع رسمی خود را در خصوص این جنجال سطحی و بی مایه رسانه مذکور اعلام می کند."

اخبار مهر مورد تائید ما نیست

در جای دیگری از نامه ارسالی که صدر آن عنوان "جوابیه" دارد ، همچنین آمده است: " سازمان میراث فرهنگی به واسطه سیاه نمایی، انتشار اخبار دروغ، تخریب و ... از یکسو و اصرار به تداوم رویه موجود از سوی دیگر، تمامی همکاریهای خود با این خبرگزاری را از مدتها قبل به حالت تعلیق درآورده و بار دیگر اعلام می دارد اخبار خبرگزاری مهر به هیچوجه از حیث صحت، کارشناسی و رسمی بودن مورد تایید این سازمان نیست."

پاسخ مهر

1- اصل گزارش مهر که از یکطرف از سوی سازمان مذکور "سطحی و بی مایه" خوانده شده و از سوی دیگر خشم تهیه کنندگان نامه مذکور برای فهرست کردن سیاهه ای از اتهامات را علیه مدیریت و کارکنان مهر برانگیخته است ، این خبر است: http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=فرش%20&NewsID=1059446

2- جالب اینکه در گزارش مهر به نقل از تهمینه دانیالی معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آورده است: الحاق مدیریت فرش به این سازمان در دستور کار شورای عالی اداری قرار دارد، ضمن اینکه قرار است مرکز ملی فرش ایران به همراه شرکت سهامی در سال 89 به این سازمان بپیوندند.

همچنین مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه هنوز هیچ پاسخی از سوی وزارت بازرگانی به سازمان میراث فرهنگی مبنی بر الحاق صنعت فرش به این سازمان داده نشده است گفت: باید در این باره کار کارشناسی صورت دهیم.

سپس مهر این موضوع را با کارشناسان امر در میان گذاشته است به طوری که محمدرضا عابد مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران هم در این باره گفته است: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید تلاش کند جایگاه هنری فرش دستباف ایران را به ثبت یونسکو برساند و در زمینه اعتلای جنبه هنری این صنعت گام بردارد نه اینکه خواستار این باشد که تمامی امور مربوط به صنعت فرش از جمله "تولید، تجارت و صادرات" آن را در اختیار گیرد که هیچ تخصصی در این زمینه ندارد.

بدین ترتیب بحث صادرات و واردات به موضوع مدیریت فرش ایران مربوط می شود و در اصطلاح اقتصادی به این موضوع تجارت نیز گفته می شود.

فعلا یک یادآوری

خبرگزاری مهر فقط از این لحاظ متن کامل به اصطلاح "جوابیه" سازمان میراث فرهنگی را منتشر نمی کند که محتوای آن را در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ، در شان دولت محترم ، در شان کارشناسان و عمده مدیران فرهیخته و زحمتکش سازمان میراث فرهنگی ، در شان رسانه های جمهوری اسلامی ایران و در شان مخاطبین ارزشمند خود نمی داند. والا سازمان مذکور پیش از ارسال نامه به مهر ، زحمت این کار را کشیده و آن را در عرصه عمومی منتشر نموده است! گو اینکه به اعتقاد ما چنین ادبیات و ادعاهایی در سربرگ قوه محترم مجریه ، خود موجب وهن دولت خدمتگزار و سوء استفاده دشمنان ملت و مملکت است.

علیهذا برای تهیه کنندگان و ارسال کنندگان این نامه تاریخی آرزوی سلامتی داریم.

تا بعد ...