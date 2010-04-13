به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی با بیان این مطلب اظهار کرد: 459 میلیون و 218هزار و 836 نفر مسافر در سال 88 با مترو سفر کردند که نسبت به سال 87 ، تعداد مسافران بیش از 11 میلیون نفر افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه شلوغ‌ترین ماه ‌سال گذشته در مترو اسفند بوده است گفت: مترو بهترین راه کار حل معضل ترافیک است و با تکمیل شبکه خطوط مترو نه تنها می توان به شدت ترافیک شهر را تسهیل کند، کاهش زمان سفر، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی و... را نیز به دنبال دارد چنانچه سفرهای مترو در سال گذشته 275 میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت و 190 میلیون ساعت صرفه جویی در وقت مردم شده است .

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در ادامه همچنین در مورد نصب پله برقی و آسانسور در ایستگاه های مترو گفت: تقریبا اکنون به جز چند ایستگاه، در تمام ایستگاه ها پله برقی نصب شده است و همچنین در 70 ایستگاه اصلی و پرتردد مترو نیز آسانسور نصب شده تا تردد مسافران به راحتی صورت گیرد.

وی افزود: ایستگاه های جدید که احداث می شود نیز در کوتاه ترین زمان ممکن به پله برقی و آسانسور مجهز خواهند شد.



