هوشنگ ظریف: زمینه ایجاد شغل برای هنرمند موسیقی فراهم شود

هنرمند پیشکسوت موسیقی ایرانی ضمن بیان این مطلب در خصوص انتظارات هنرمندان در عرصه موسیقی از معاونت هنری به خبرنگار مهر گفت : بسیاری از هنرمندان فاغ التحصیل رشته موسیقی و یا هنرجویان مستعد در این عرصه بی کار هستند و به برگزاری کنسرت به منظور درآمدزایی محدود دل بسته اند، که متاسفانه این بخش نیز به علت تاخیردر صدور و یا عدم دریافت مجوز برای برگزاری کنسرت در شرایط فعلی محقق نمی شود.

این نوازنده تار در ادامه افزود : زمانی که در هنرستان موسیقی درس می خواندم به محض دریافت مدرک دیپلم در رادیو استخدام شدم اما متاسفانه درحال حاضر شاهد هستیم که فارغ التحصیلان رشته موسیقی در مقطع فوق لیسانس هم بی کارهستند و تنها با تدریس آن هم به طور محدود زندگی را می گذرانند.

وی در ادامه افزود : البته ناگفته نماند که آقای ایمانی خوشخو در این عرصه به درستی فعالیت کرد و تا آنجا که امکان داشت به جوان های فعال در عرصه موسیقی سنتی میدان برای کار داد.

این عضو شورای عالی موسیقی در پایان به محدودیت های وزارت ارشاد در صدور مجوز اشاره کرد وگفت : در گذشته شرایط صدور مجوز و برگزاری کنسرت راحت تر بود و کل برنامه در توضیحی مختصر به مسئولان ارائه می شد و به سرعت مجوز صادر می شد اما در حال حاضر چنین نیست و برای اجرای غزلی از حافظ هم باید زمان طولانی در صف صدور مجوز ایستاد.