میان دلها نمی توان حصار کشید/ شیخهای جوان سعودی؛ مبلغان نوین وهابیت

ورود به مدینه

در هنگام ورود به این شهر نورانی ناخودآگاه غربت غریبی به سراغت می آید. مدینه امسال در ایام آغازین سال جدید غریب تر از همیشه بود، چیزی کم داشت. گویی شهر همیشگی نبود، چه آنکه نبود ایرانیان در این شهر فضای آن را تحت تاثیر قرار داده بود. و تو در بقیع تنها بودی، تنها تر و غریب تر از همیشه.

ورشکستگی تجار و اوضاع بد بازار

مهمترین مسئله ای که در شهر مدینه خودنمایی می کرد تعداد بسیار اندک فروشگاهها، پاساژها و مغازه های باز و فعال در سطح شهر بود، چه آنکه تصور می کردی موسم حج همچنان فرا نرسیده است. در گفتگو با برخی از بازاریها متوجه شدم که بسیاری از تجار بر اثر نیامدن زایران ایرانی ورشکست شده و برخی دیگر در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند. آنان می گفتند که تنها زائران ایرانی هستند که خوب خرید می کنند و در تعیین شرایط تجاری شهر بسیار تاثیرگذارند.

بازاریهای مدینه و مکه: ایرانیها کجایند؟ آیا می آیند؟

در هنگامی که در از کنار فروشگاههای شهر مدینه و مکه عبور می کردیم فروشندگان اکثرا سراغ ایرانیان را می گرفتند. نمی دانم چند بار مجبور شدم مشکلات پیش آمده در اعزام زایران ایرانی به حج عمره امسال را در موعد مقرر برای آنها توضیح دهم اما به طور قطع این مسئله بیش از ده بار برایم اتفاق افتاد.

حصار جاهلیت در برابر مسجد حضرت فاطمه (س)

در شهر مدینه اماکن زیارتی بسیاری وجود دارد که یکی از مهمترین آنها مساجد سبعه (مساجد هفتگانه) است. البته کج فهمی به جای مانده از عصر جاهلیت که با وجود گذشت بیش از 14 قرن از بعثت نبی مکرم اسلام (ص) همچنان درمان نشده است، تعداد این مساجد را به پنج مسجد کاهش داده است.

در واقع سعودیها علاوه بر اینکه جلوی مساجد حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (ع) را حصار کشیده اند، اخیرا یک کانکس بزرگ در مکانی آشنا برای ایرانیان قرار داده اند، که از آنجا مناجاتهای خود را با این حضرت انجام می دادند. آیا آنها نمی دانند که میان دلها نمی توان حصار کشید؟!

محوطه کناری مسجد حضرت فاطمه (س) در شهر مدینه



هتل های ملک عبدالله؛ آسمان خراشهایی مشرف حرم

با ورود به مسجد الحرام متوجه مسئله ای شدم که متاسفانه جلوه نا خوشایندی به مقدس ترین مکان جهان اسلام داده است. هتلهای "ملک عبدالله" پادشاه عربستان طوری ساخته شده اند که کاملا مشرف بر کعبه قرار گرفته اند به صورتی که در برخی موارد ناخودآگاه از فضای راز و نیاز جدا شده و متوجه آنها می شوید.

جالب آنکه پادشاه عربستان با طرحی که از چند سال پیش اجرایی کرده تمامی هتلها و اماکن اطراف مسجد الحرام را تخریب کرده (و یا در حال تخریب است). بر این اساس، ملک عبدالله تنها هتلهای خود را که بیشتر به آسمان خراشها شبیه هستند را مشرف بر خانه خدا قرار داده است.



حل مشکل اعزام زایران ایرانی

در همان روزهای ابتدایی سال جدید بود که متوجه شدیم خوشبخاته با سفر هیئت ایرانی (رئیس سازمان حج) به عربستان و دیدار با مقامات این کشور مشکل اعزام زایران ایرانی به حج عمره برطرف شده و ایرانیان عاشق اردیبهشت ماه به این سفر نورانی اعزام می شوند.



شیخهای جوان سعودی؛ مبلغان نوین وهابیت

در برخی از اماکن مذهبی شهر مکه و مدینه برخورد با شیخهای جوان اجتناب ناپذیر بود. اما نکته جالبی که از سوی همراهان من که سابقه برخورد با آنان را در گذشته داشتند این بود که آنان در برخوردهای خود تغییراتی را اعمال کرده بودند. برای خود من جالب بود که آنان با صراحت کامل در برخی از بحثها وهابیت و ایده های آن را مطرح و از آن دفاع می کردند، اما با شیوه ای نوین که در جهت جذب باشند نه دفع. به شخصه به یاد برخی از فروشندگان تهرانی می افتادم زمانی که می خواهند کالایی بنجل را به اجبار به تو برای خرید قالب کنند! ثمره این دیدارها با این شیخهای جوان قریب به 5 تا 6 جلد کتاب کوچک و بزرگ بود که در آنها برخی ایده های عالمان سعودی تشریح شده است.

نکته جالب در این مسئله برخورد با شیخی بود که در یک قدمی مسجد الحرام (کعبه) از تبلیغ ایده های موردنظر سران آل سعود دست بر نمی داشت و به اجبار کتابی با عنوان "دلایلی که جوانان شیعه به سوی حق می شتابند" را با احترام فراوان (!) تقدیم مان کرد.

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محمدعلی تخت رونده