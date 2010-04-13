به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، حجت‌الاسلام سید ‌محمد ‌حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه در آغاز جلسه علنی مجلس با اشاره به طرح دیدگاه های دولت برای بررسی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: نمایندگان برای ابراز آمادگی جهت رفع دغدغه‌های دولت درباره این طرح اولاً طرح یک فوریتی را آماده کردند و ثانیاً کارگروه مشترک تشکیل شد.



نایب رئیس اول مجلس ادامه داد: طی دو جلسه طولانی در این کمیته با حضور معاونان رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و کارشناسان اقتصادی، دغدغه‌های دولت استماع و برای رسیدن به نقشه راه مورد قبول، راهکارهایی ارائه شد و در این راستا بنده و زارعی و همچنین عبداللهی دیداری را با رئیس جمهور داشتیم.



به گفته وی در این دیدار نیز فضای شفاف و همراه مجلس برای همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی در راستای تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی کشور منتقل شد و نهایتاً رئیس‌جمهور ابراز آمادگی کرد که با رایزنی و تبادل نقطه‌نظرات و گفتگوها حتی‌المقدور بدون نیاز به طرح نمایندگان مجلس و یا ارائه لایحه از سوی دولت، بتوانیم مسیر اجرای قانون‌ هدفمند‌سازی یارانه‌ها را هموار کنیم.



ابوتربی‌فرد ادامه داد : امیدوارم در این راستا و در تداوم گفتگوهای انجام شده، مجلس و دولت با همدلی، همکاری و همراهی، مسیر پرفراز و نشیب اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را پیش ببرند تا راه برای رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور هموار شود و به یاری خدای متعال در سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور شاهد حرکتی پرشتاب در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله باشیم.



به گزارش مهر، نمایندگان مجلس هفته گذشته در پی دوجلسه مشترک با نمایندگانی از دولت ، به دولت توصیه کردند یکی از دو پیشنهاد "اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در بازه زمانی 9 ماهه در سال جاری" و یا "حذف مالیات و عوارض از درآمد حاصل از اجرای این قانون" را بپذیرد. با این حال محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور اوایل هفته جاری در مصاحبه با خبرگزاری مهر، اعلام کرد دولت ضمن استقبال از حذف مالیات و عوارض از درآمد هدفمند کردن یارانه ها منتظر بررسی طرح فوریتی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه هاست.