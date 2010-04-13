به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرمان عزیزنیا صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: از این تعداد 22 هزار نفر دانش آموز و بقیه دامداران و کشاورزان بوده اند .

وی ادامه داد: افراد آموزش دیده ساکن در مناطق آلوده به مین شامل شهرستانهای مهران، دهلران و دهستان بولی شهر چوار این استان بوده اند .

وی اضافه کرد: در این راستا کتابچه های آموزشی ویژه سه مقطع تحصیلی از طریق مرکز مین زدایی کشور، بهزیستی مرکز و نمایندگان هلال احمر تدوین و از طریق مدرسان کشور به مربیان این طرح آموزشهای لازم ارائه شده است .

به گفته عزیزنیا، امسال محتوای آموزشی این کتابها بازبینی شده و متناسب با نیاز مردم ساکن در مناطق آلوده به مین به دانش آموران و دامداران ارائه می شود .

معاون فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی ایلام ابراز امیدواری کرد که امسال تعداد بیشتری از افراد ساکن در مناطق آلوده به مین شهرستانهای مرزی استان زیر پوشش طرح پیشگیری از معلولیت ناشی از انفجار مین قرار بگیرند .