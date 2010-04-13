کوچکترین نیروی جهان اندازه گیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان با کمک ظرفی که یونها در آن به دام افتاده بودند، موفق به اندازه گیری کوچکترین نیرویی شدند که تا به حال در جهان اندازه گیری شده است.

این کشف می تواند مسیر یافتن پاسخ سئوالاتی که تا به حال درباره علوم رایانه ای و فناوری نانو بی جواب باقی مانده اند را هموار سازد. دانشمندان دانشگاه سیدنی و محققان موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی کلرادو توانستند نیرویی به کوچکی 174 "یوکتونیوتون" را اندازه گیری کنند، نیرویی که نسبت به آخرین نیروی اندازه گیری شده در این مقیاس سه واحد کوچکتر به شمار می رود.

یوکتو (Yocto) یکی از کوچکترین پیشوندهای به ثبت رسیده سیستم بین المللی واحدها یا SI است که اولین بار در قرن 18 میلادی معرفی شد رکورد جدید می تواند منجر به ثبت پیشوندی جدید برای یک اکتیلیون شود.

این آزمایش با استفاده از مقداری از یونهای بریلیوم انجام گرفت که در ابزاری به نام Penning محبوس شده بودند این ابزار از یونهای بسیار سردی که تحت تاثیر میدانی مغناطیسی قرار دارند، استفاده می کند دلیل سرد بودن یونها، متوقف شدن حرکت آنها تحت تاثیر حرارت عنوان شده است تا به این شکل یونها کاملا ثابت و بی حرکت باقی بمانند.

بر اساس گزارش زی نیوز، در این حالت یونهای باردار به شدت در معرض تاثیرات مغناطیسی و میدانهای الکتریکی قرار می گیرند و در نتیجه نیروهای بسیار کوچکی در آنها ایجاد شده و در آنها ارتعاش به وجود می آورد.