تعداد نمایندگان مجلس شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد باید افزایش یابد

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: قبل از شهرستان شدن ملارد و قدس، در مجموع این سه شهرستان تنها یک نماینده در مجلس داشتند اما هم اکنون با ارتقا این دو شهر به شهرستان، وجود یک نماینده کافی نیست.

وی افزود: در این راستا با پیگیری از طریق استانداری تهران و وزارت کشور، مقرر شد که تعداد نمایندگان این سه شهرستان حداقل به دو نماینده افزایش یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: به طور قطع در دوره بعدی انتخابات نمایندگان مجلس، این اتفاق خواهد افتاد.

گروسی بیان داشت: در دو شهرستان قدس و ملارد جمعیتی بالغ بر 700 هزار نفر، نیاز به یک نماینده مجلس جداگانه دارند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: هم اکنون این دو شهرستان تازه ارتقا یافته فاقد ساختار اداری مناسب از جمله بیمارستان، مترو و امکانات آموزشی است که در این راستا مسئولان استانی و شهرستانی باید فکر اساسی بکنند.

وی ادامه داد: در سال گذشته با پیگیریهای انجام شده احداث یک بیمارستان 160 تخت خوابی در قدس و یک بیمارستان 160 تخت خوابی در شهرستان ملارد تصویب شد.

این مسئول یادآور شد: همچنین طبق برنامه ریزی یک شهرک اداری در شهرستان ملارد با مساحت 20 هکتار در دست اقدام است.

شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجموع جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 200 هزار نفر دارند که در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده اند.