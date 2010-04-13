به گزارش خبرنگار مهر کرو که در سال 2000 جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای بازی در فیلم " گلادیاتور" دریافت کرده ، در گفت و گویی با رویترز درباره بازیگری و فیلم اخیرش " رابین هود" به کارگردانی ریدلی اسکات صحبت میکند. فیلمی که قرار است ماه آینده جشنواره شصت و سوم کن را افتتاح کند.
او در پاسخ به این پرسش که چرا همواره نقش ابرقهرمانان را بازی می کند می گوید: از بازی در نقش آدمهای معمولی هراسی ندارم.سالها کوشیدم تا بر موانع فائق آیم و بر قله حرفه بازیگری بایستم.اکنون به این مرحله رسیدهام و انگار از درون یک هلیکوپتر و در ارتفاع به پایین پایم نگاه میکنم.
کرو مدعی است در بازیگری بیش از تکنیک بر غریزه واحساس خود تکیه می کند.او می گوید به مطالعه و کسب دانش در مورد همه چیز از جمله بازیگری علاقه مند است و وقتی در قامت یک دانش آموز به دنبال یاد گرفتن است احساس راحتی و شادمانی میکند.
کرو سیگار کشیدن را بدترین عادت شخصی خود می داند که هیچ گاه به طور جدی به ترک آن فکر نکرده است. کرو هنوز هم در استرالیا زندگی و هر روز از طریق اینترنت فعالیت های تجاری خود در اروپا و آمریکا را پی گیری می کند.علاوه بر آن زمان زیادی از روز راسل کرو به پاسخگویی به نامه ها و ایمیل های رسیده صرف می شود.
راسل کرو درباره اینکه بازیگرانی که در فیلم ها نقش مقابلش را بازی میکنند به چند نکته اشاره کرده است : بازیگران مقابلم باید بدانند که انسان با هوشی هستم و همواره می کوشم با همبازیام ارتباط دو جانبه درستی برقرار کنم.در حین بازی جلوی دوربین همزمان نقش شمشیر و سپر را برای همبازیام دارم.هم به او حمله می کنم و هم به موقع به دفاع از او می پردازم.
راسل کرو علاقه ای به حضور در شبکه های اجتماعی اینترنتی ندارد و از اینکه برخی در این شبکهها خود را به جای او جا میزنند ناراضی و گلهمند است.علاوه بر آن با تبلیغات اینترنتی فیلم جدیدش "رابین هود" از طریق تویتر و فیس بوک موافق نیست: ترجیح می دهم کشور به کشور سفر کنم و به صورت رو در رو با هواداران فیلم "رابین هود" را به آنها معرفی کنم.
....................................................
ترجمه : مازیار فکری ارشاد
راسل کرو بازیگر استرالیایی هالیوود در دهه گذشته دوران درخشانی را پشت سر گذاشته است.در گفت و گویی درباره بازیگری و فیلم اخیرش "رابین هود" به کارگردانی ریدلی اسکات سخن گفته است.
به گزارش خبرنگار مهر کرو که در سال 2000 جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای بازی در فیلم " گلادیاتور" دریافت کرده ، در گفت و گویی با رویترز درباره بازیگری و فیلم اخیرش " رابین هود" به کارگردانی ریدلی اسکات صحبت میکند. فیلمی که قرار است ماه آینده جشنواره شصت و سوم کن را افتتاح کند.
نظر شما