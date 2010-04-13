به گزارش خبرنگار مهر کرو که در سال 2000 جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای بازی در فیلم " گلادیاتور" دریافت کرده ، در گفت و گویی با رویترز درباره بازیگری و فیلم اخیرش " رابین هود" به کارگردانی ریدلی اسکات صحبت می‌کند. فیلمی که قرار است ماه آینده جشنواره شصت و سوم کن را افتتاح کند.



او در پاسخ به این پرسش که چرا همواره نقش ابرقهرمانان را بازی می کند می گوید: از بازی در نقش آدم‌های معمولی هراسی ندارم.سال‌ها کوشیدم تا بر موانع فائق آیم و بر قله حرفه بازیگری بایستم.اکنون به این مرحله رسیده‌ام و انگار از درون یک هلی‌کوپتر و در ارتفاع به پایین پایم نگاه می‌کنم.



کرو مدعی است در بازیگری بیش از تکنیک بر غریزه واحساس خود تکیه می کند.او می گوید به مطالعه و کسب دانش در مورد همه چیز از جمله بازیگری علاقه مند است و وقتی در قامت یک دانش آموز به دنبال یاد گرفتن است احساس راحتی و شادمانی می‌کند.



کرو سیگار کشیدن را بدترین عادت شخصی خود می داند که هیچ گاه به طور جدی به ترک آن فکر نکرده است. کرو هنوز هم در استرالیا زندگی و هر روز از طریق اینترنت فعالیت های تجاری خود در اروپا و آمریکا را پی گیری می کند.علاوه بر آن زمان زیادی از روز راسل کرو به پاسخگویی به نامه ها و ایمیل های رسیده صرف می شود.



راسل کرو درباره اینکه بازیگرانی که در فیلم ها نقش مقابلش را بازی می‌کنند به چند نکته اشاره کرده است : بازیگران مقابلم باید بدانند که انسان با هوشی هستم و همواره می کوشم با همبازی‌ام ارتباط دو جانبه درستی برقرار کنم.در حین بازی جلوی دوربین همزمان نقش شمشیر و سپر را برای همبازی‌ام دارم.هم به او حمله می کنم و هم به موقع به دفاع از او می پردازم.



راسل کرو علاقه ای به حضور در شبکه های اجتماعی اینترنتی ندارد و از اینکه برخی در این شبکه‌ها خود را به جای او جا می‌زنند ناراضی و گله‌مند است.علاوه بر آن با تبلیغات اینترنتی فیلم جدیدش "رابین هود" از طریق تویتر و فیس بوک موافق نیست: ترجیح می دهم کشور به کشور سفر کنم و به صورت رو در رو با هواداران فیلم "رابین هود" را به آنها معرفی کنم.

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ترجمه : مازیار فکری ارشاد

