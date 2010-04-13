به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات شورای صدور پروانه نمایش 35 میلیمتری و شورای صدور پروانه فیلمسازی 35 میلیمتری درتاریخ 23 فرودین 89 در اداره کل ارزشیابی و نظارت تشکیل شد.

در این جلسه "نوروز پرماجرا" به تهیه کنندگی و کارگردانی وحید نیکخواه آزاد (ژانرکودک و نوجوان) و "گلوگاه شیطان" به تهیه کنندگی سعید شرفی کیا و کارگردانی حمید بهمنی (ژانر دفاع مقدس) عناوین پروژه هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده اند.

شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم های "شکلات داغ " به تهیه کنندگی و کارگردانی حامد کلاهداری و "زندگی ( وقت بودن)" به تهیه کنندگی همایون رضا عطاردی و کارگردانی جلیل سامان پروانه نمایش صادر کرده است.

