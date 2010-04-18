مدارس را با قیمت تمام شده اجاره می دهیم / اداره خوب مدارس، شرط واگذاری

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب واگذاری مدارس به بخش خصوصی و همچنین حوزه علمیه که پیش از این از سوی رخی رسانه ها در مورد وزارت آموزش و پرورش مطرح می شد، افزود: آموزش و پرورش براساس مصوبه مجلس از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مستثنی است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: البته در اصل 44 آمده که اگر قرار باشد مدرسه ای واگذار شود دولت باید لایحه جداگانه بیاورد که ما تاکنون در این باره تصمیمی نگرفته ایم.

لازم به ذکر است که پیش از این رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری 140 مدرسه به بخش خصوصی طی سال 89 خبر داده بود.

تصمیمی برای واگذاری مدارس به حوزه علمیه نداریم

حاجی بابایی همچنین درباره تفاهم نامه واگذاری چهار هزار مدرسه به حوزه علمیه که در دوره وزیر سابق آموزش و پرورش به امضا رسیده است ، گفت: هیچ تصمیمی برای واگذاری مدارس به حوزه علمیه نداریم و اصلا نمی توانیم در این باره اقدام کنیم.

بحث واگذاری مدارس به حوزه علمیه اولین بار در اردیبهشت سال گذشته توسط "معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران " مطرح شد. وی گفته بود: " تفاهم نامه واگذاری بیش از چهار هزار مدرسه در سراسر کشور به مدت پنج سال به امضای مدیر حوزه علمیه قم و وزیر آموزش و پرورش رسیده است."

حاجی بابایی با بیان اینکه اگر حوزه علمیه درخواست ایجاد مدرسه را داشته باشد، در قالب ایجاد مدارس غیردولتی به آن درخواست نیز رسیدگی می کنیم، افزود: هم اکنون کارخانجات و سازمانهایی همچون سازمات تبلیغات اسلامی هم مدارس غیردولتی دارند که حوزه علمیه نیزار آنها مستثنی نخواهد بود ولی بحث اینکه ما چهار هزار مدرسه دولتی با امکانات را در اختیار آنها بگذاریم ، غیرممکن است.

رعایت اصل سی ام قانون اساسی در مدارس استیجاری

حاجی بابایی در ادامه از اجاره مدارس براساس قیمت تمام شده هزینه های آموزشی و خدماتی برای هر دانش آموز خبر داد و گفت: مدارس را به کسانی اجاره می دهیم که بتوانند بر اساس میزان شهریه معینی که در طول یکسال به آنها پرداخت می کنیم آن را به خوبی اداره کنند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: بر این اساس مدیر مدرسه باید اصل سی ام قانون اساسی را رعایت کند و هیچ گونه وجه نقدی از والدین نگیرد.