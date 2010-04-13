برخورد جدی با سارقان تجهیزات برقی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدرضا اصولی تبریزی پیش از ظهر سه شنبه در نشست مشترک مدیران و مسئولان توزیع برق آذربایجان شرقی با مسئولان قضایی، گشت تلفیقی، خرید دستگاه ضدسرقت و انتخاب نمایندگان قضایی برای تمام واحدها را از جمله اقدام‌های شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی برای جلوگیری از سرقت تجهیزات برق برشمرد.

وی با اشاره به مسائل و مشکلات حقوقی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی و ارائه آمار و اطلاعات مربوط به سرقت تجهیزات برق در این استان گفت: با توجه به وسعت منطقه و کوهستانی بودن آن، هر ساله این سارقان لطمات سنگینی را به شبکه‌های برق استان وارد می‌کنند که ضروری است نیروهای قضایی و انتظامی برخورد جدی‌تری با این افراد داشته باشند.

در این نشست همچنین مسائل مربوط به چگونگی برخورد جدی با سارقان تجهیزات برق و ‌ایجاد شعبه‌ای خاص با اشرافیت کامل به قوانین در خصوص موضوع،‌ برخورد کیفری با رانندگانی که خساراتی را به شبکه وارد می‌کنند، برخورد جدی با مالخرها، تعامل مناسب با مدیران واحدها در مواقع شکایت از شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.