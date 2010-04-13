به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "رصدخانه مراغه" که اندر احوالات "خواجه نصیرالدین طوسی" در مقام مؤسس این رصدخانه و یکی از بزرگ‌ترین منجم‌های تاریخ علم ایران در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه می‌شود، با پشت سرگذاشتن مرحله تصویربرداری، توسط مسعود سفلایی تدوین می‌شود.

این مستند قصد دارد تا ضمن پرداختن به علم نجوم در ایران، چگونگی ساخت رصدخانه مراغه را مورد بررسی قرار دهد. در فیلم مستند رصدخانه مراغه نقش و اهمیت دانشمندانی چون خواجه نصیرالدین طوسی، عطاالملک جوینی و غیاث‌الدین جمشید کاشانی در پیشبرد علم نجوم در دوره ایلخانی مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش‌هایی از این فیلم، در شهر جایپور هندوستان تصویربرداری شده و به مقایسه رصدخانه این شهر با رصدخانه مراغه که با الگوبرداری از آن ساخته شده، می‌پردازد.

عوامل تولید فیلم مستند "رصدخانه مراغه"عبارتند از کارگردان و تدوینگر: مسعود سفلایی، پژوهشگران: نرگس فرشته‌حکمت، مسعود سفلایی، تصویربردار: محمد رحیمی، انیماتور: محسن خضری، موسیقی: سعید کاظمی، مدیر تولید: علی‌اکبر رئوفیان و تهیه‌کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

