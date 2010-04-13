به گزارش خبرگزاری مهر، پرچم‌هاى المپیک و پارالمپیک زمستنی 2014 همزمان با جلسه مجمع روساى آماده‌سازى رشته‌هاى ورزشى به شهر سوشی روسیه رسید.



این پرچم‌ها از ونکوور کانادا به شهر میزبان مسابقات رسید و سپس با مشایعت اتومبیل‌هاى مخصوص به مقصد نهایى خود یعنى میدان مدیریت شهرى سوشی رسید. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در این مراسم که با حضور تعداد زیادی از افراد سرشناس ورزشی و قهرمانان المپیک و پارالمپیک روسیه برگزار شد، سخنرانی کرد.



پرچم المپیک و پارالمپیک در لابى ساختمان مدیریت سوشی نگهدارى خواهد شد. این پرچم‌ها در مواقع و مراسم خاص به اهتزاز درخواهد آمد.