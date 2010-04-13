به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول گنجینه تمبر موزه آستان قدس با بیان این خبر گفت: این تمبر که تصویر زیبایی از چهره متبسم استاد آذریزدی بر روی آن نقش بسته در شمارگان 1600 قطعه از سوی حوزه هنری یزد با همکاری اداره کل پست این استان چاپ ومنتشر شده است.

محمدحسین یزدی‌نژاد یادآور شد: به همراه تمبر استاد آذر یزدی تمبری با تصویر مسجد امیر چخماق که از آثار فرهنگی ومفاخر استان یزد است نیز منتشرشده که بسیار جذاب ودیدنی است.

وی با بیان اینکه درگنجینه تمبر واسکناس تمبرهای فراوانی با موضوع کودک ونوجوان درمعرض نمایش قرار دارد افزود: هم‌اکنون در این گنجینه بیش از 400 هزار قطعه تمبر با موضوعات علمی وفرهنگی وتاریخی وهنری وباستانشناسی از بیش 240 کشور و مستعمرات سابق جهان وجود دارد که بخش مهمی ازاین تمبرها متعلق به دانشمندان،هنرمندان ومفاخر مهم ملل مختلف جهان است.

تمبر بزرگداشت آذر یزدی که از سوی مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر به گنجینه تمبر واسکناس اهدا شده درموزه آستان قدس رضوی واقع درحرم مطهر صحن کوثر درمعرض دید عموم علاقه‌مندان به آثار تاریخی، فرهنگی وهنری قرار دارد.

مهدی آذر یزدی سال 1300 در حومه یزد به دنیا آمد. وی در سال 1336 باتوجه به زمینه مطالعات وسیع قبلی‌اش شروع به نوشتن داستانهای گوناگون برای کودکان کرد و در این راه پنج کتاب در مجموعه "قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" و پنج کتاب کوچکتر در مجموعه "قصه‌های تازه از کتابهای کهن" به چاپ رساند.

از دیگر آثار انتشاریافته آذریزدی می‌توان به " گربه ناقلا، گربه تنبل"، "مثنوی برای بچه‌ها"، "مجموعه قصه‌های ساده و تصحیح مثنوی برای بزرگسالان"، حکایت منظومی به نام "شعر قند و عسل" و همچنین دو کتاب آموزشی به نام "خودآموز عکاسی" و "خودآموز شطرنج" اشاره کرد.

آذری یزدی در 18 تیر ماه 1388 در سن 87 سالگی در بیمارستان آتیه تهران درگذشت.

