حامد کلاهداری در این ارتباط به خبرنگار مهرگفت: پروانه نمایش این فیلم بدون هیچ ممیزی صادر شد. فقط حدود شش دقیقه این فیلم با نظر خودم و گروه تولید کوتاه شد و حدود دو دقیقه به آن اضافه شد به همین دلیل این نسخه به نسبت جشنواره تغییراتی دارد. تلاش می کنیم "شکلات داغ" برای اوایل تابستان اکران عمومی شود.

بازیگران اصلی این فیلم عبارتند از فریبرز عرب‌نیا، نیکی کریمی، حامد کمیلی، داریوش ارجمند، علیرضا خمسه، وحید اسماعیلی، فرزین محدث، اصغر بیچاره، حدیثه تهرانی به همراه افسانه چهره آزاد و محسن شاه‌ابراهیمی از بازیگران آن هستند.

در خلاصه داستان "شکلات داغ"آمده: یک کافی شاپ با مشتریهای ثابت و همیشگی توسط جوانی اداره می‌شود. ورود یک زن جوان به این کافی شاپ دنج و آرام همه چیز را دستخوش تغییراتی می‌کند....

کلاهداری درباره فعالیت دیگرش افزود: هم اکنون مشغول بازنویسی نهایی فیلمنامه ای درباره حوادث و اتفاقات بعد از انتخابات هستم. که فیلمنامه متعلق به هادی کلاهداری است و من مشاور کار هستم. اوایل اردیبهشت ماه برای گرفتن پروانه ساخت اقدام خواهیم کرد. تا امسال آن را کلید بزنم.