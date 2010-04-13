به گزارش خبرگزاری مهر، Neofonie یک شرکت برلینی با 180کارمند با هدف به چالش کشیدن شرکت استیو جابز از لوح- رایانه جدیدی به نام "وی- پد" (WePad) در پایتخت آلمان رونمایی کرد.

"وی- پد" که نه تنها از نظر ظاهر بلکه از نظر اسم نیز شبیه به "آی- پد" است مبتنی بر سیستم عامل "منابع باز"، پورت USB، وب کم و حمایت "فلاش پلپر" و سیستم عامل "آندروئید گوگل" است.

"هلموت هافر فن انکرشوفن" شماره یک این شرکت آلمانی در این خصوص اظهار داشت: "ما قاتل آی- پد نیستیم. خود من هم یک آی- پد خواهم خرید و آن را در کنار وی- پد خود خواهم گذاشت."

مقایسه این لوح- رایانه با "آی- پد" اپل اجتناب ناپذیر است. "وی- پد" یک صفحه نمایشگر چند لمسی بزرگتر دارد (6/11 اینچ در مقابل 7/9 اینچ آی- پد) و از برنامه های جانبی (حدود 20 هزار برنامه) برپایه سکوهای "آندروئید" و Adobe AIR حمایت می کند.

در تفاوت با "آی- پد" مجهز به دو پورت USB، وب کم، کارت خوان حافظه و حمایت از فرمتهای "فلش" و "جاوا" است. در این مقایسه نسبت به "آی- پد" از دو امتیاز پایین تر برخوردار است که اولی وزن و دومی مدت زمان شارژ باتری است.

در حقیقت وزن این دستگاه 800 گرم در مقابل 680 گرم برای نسخه "وای- فای" و 850 گرم در مقابل 730 گرم آی- پد برای نسخه "وای- فای+ جی. پی. اس + 3G " است. مدت زمان شارژ باتری "وی- پد" 6 ساعت در مقابل 10 ساعت باتری محصول اپل است.

رئیس این شرکت آلمانی توضیح داد: "این امتیازات پایین کاملا درست است اما محصول ما انعطاف پذیری بیشتری دارد. چون نه تنها برپایه سیستم عامل لینوکس است بلکه از سایر سیستم عاملهای منابع باز هم حمایت می کند. از سویی دیگر مدل شرکتی آن کاملا ساخت آلمان است."

براساس گزارش "پی. سی. وورد"، "وی- پد" نیز همانند "آی- پد" در دو نسخه عرضه می شود. قیمت نسخه "وای- فای" و 16 گیگابایت حافظه (قابل ارتقا) 449 یورو و نسخه مجهز به وای- فای + جی. پی. اس + 3G (بدون محدودیت در استفاده از سیم کارت یک اپراتور خاص)، 32 گیگابایت حافظه (قابل ارتقا) و حمایت فیلم با وضوح تصویر بالا 569 یورو است.