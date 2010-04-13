به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عزیز اکبریان ظهر سه شنبه با حضور در هنرستان شهید صدوقی ناحیه سه آموزش و پرورش کرج با فعالیت‌های کادر آموزشی و دانش آموزان این دبیرستان آشنا شد.



وی ضمن تبریک آغاز سال نو، یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی را گرامی داشت و خطاب به دانش‌آموزان بیان کرد: فرزندان شهرستان کرج دارای استعدادهای بسیاری در زمینه‌های علمی و آموزشی هستند که از آن جمله می‌توان به دو دانشمند هسته‌ای کشور از این شهرستان اشاره کرد که در مناطق محروم این منطقه درس خوانده و به رشد و شکوفایی رسیده‌اند.



نماینده کرج در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از دانش‌آموزان، معلمان و دبیران این دبیرستان به رشد بالای قبولی سال گذشته کنکور این دبیرستان اشاره کرد و گفت: انشاءالله پس از تصویب لایحه استان البرز توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکیل استان البرز جهش بسیار خوبی در بخش‌های عمرانی و علمی برای کرج شاهد خواهیم بود.



اکبریان همچنین در بخش دیگری از افتتاح دانشگاه علوم پزشکی کرج در آینده نزدیک خبر داد و افزود: حکم ریاست دانشگاه توسط وزیر بهداشت و درمان به امضا رسیده و بودجه این دانشگاه نیز برای سال آتی توسط مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.



نماینده مردم کرج ادامه داد: با ساخت این دانشگاه که در زمینی به مساحت 100 هکتار بنا شده، مشکل شهرستان کرج که در حال حاضر کمبود 700 تخت بیمارستانی است، برطرف می‌شود.