به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام علیرضا قائمی⁯نیا صبح سه‌شنبه در آستانه برگزاری این کرسی نظریه⁯پردازی در گفتگو با خبرنگاران به تبیین نظریه خود به نام «اعجازشناختی قرآن» پرداخت و گفت: بر اساس قواعد زبان شناسی شناختی می‌توان نوعی اعجاز خاص از قرآن که اعجاز زبان شناختی است مطرح کرد، این اعجاز با انواع اعجازی که مطرح شده، کاملا متفاوت است.



وی افزود: امروزه در زبان⁯شناسی عمدتا سه گرایش مهم زبان شناسی زایشی چامسکی، زبان⁯شناسی نقش‌گرا و زبان⁯شناسی شناختی مطرح است که زبان شناسی شناختی مهم‌ترین گرایش زبان شناسی دهه اخیر است و از جهاتی بر دو جریان دیگر تفرق و برتری دارد.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: چند سال است که ارتباط بحثهای زبان⁯شناسی را با تفسیر و قرآن دنبال می‌کنم و اکنون به این نتیجه رسیده‌ام که می‌توان بر اساس تحلیل‌های زبان شناسان شناختی یک نوع اعجاز خاصی را در قرآن مطرح کرد.



قائمی⁯نیا اضافه کرد: ابتدا تصمیم نداشتم اعجاز قرآن را از طریق زبان⁯شناسی بررسی کنم و هدف بررسی زبان⁯شناسی شناختی و کارایی آن در تفسیر بود که هنگام تطبیق با 800 آیه متوجه شدم بحث زبان⁯شناسی کارایی بسیار بالایی در تحلیل آیات دارد و شاید بهترین کارایی را در حوزه تفسیر دارا باشد.



وی با بیان اینکه اعجازشناختی قرآن به عنوان دومین نظریه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه می‌شود، اظهار داشت: هدف از ارائه نظریات درگیرکردن بحث‌های سنتی با زمینه‌های جدید است که بتوان به یک معنا مباحث جدید را به خدمت مطالعات اسلامی گرفت و یک جریان جدیدی ارائه کرد.



این پژوهشگر مسائل اسلامی ادامه داد: با نگاه سنت‌گرایانه که مباحث جدید را رد می‌کند و با نگاه دیگراندیشان که مباحث جدید را بدون اینکه ارزیابی انتقادی کند می‌پذیرد مخالفم و می‌خواهم یک نوع ارتباط بین رشته‌ای برقرار کنم و رشته‌ها، مباحث و نظریات مفیدی که در تفکر جدید غربی است به خدمت تفکر اسلامی بگیرم.



قائمی⁯نیا تصریح کرد: پروژه‌ای که دنبال می‌کنم تقویت کردن مباحث روش‌شناختی در حوزه مطالعات دینی با توجه به اتفاقاتی است که در جهان غرب شکل گرفته یا در حال شکل‌گیری است.



وی اضافه کرد: به مباحث غربی انتقاد دارم و از میان آنها گزینش می‌کنم، گرایش‌هایی که نسبت‌گرا هستند و شکاکند کنار می‌گذارم و از این طرف نگاه انتقادی دارم و هر آنچه را مفسران گفتند نمی‌پذیرم.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه به برگزاری چهار کرسی نظریه‌پردازی اعجاز شناختی قرآن اشاره کرد و گفت: در جلسه اول ابهاماتی از سوی ناقدان این نظریه مطرح شد که با استفاده از واژه‌های کلیدی و مصادیق و مثال‌هایی از قرآن تلاش کردم به رفع ابهام بپردازم.



وی با بیان اینکه این موضوع جزو مباحث جدید است و نمی‌توان در بحث‌های بین رشته‌ای و زبان‌شناسی شناختی قرآن متخصصانی را به راحتی پیدا کرد، افزود: عمده بحث‌هایی که در این کرسی‌ها مطرح می‌شود بحث‌های مفهومی برای رفع ابهام و ادعاست والا همان مشکل اصلی که نوبودن بحث است همچنان باقی است.



قائمی⁯نیا زمان برگزاری این نشست علمی را عصر پنجشنبه 26 فروردین ماه ساعت 14 و 30 دقیقه اعلام کرد و افزود: در این کرسی نظریه⁯پردازی حجج اسلام علی⁯اکبر رشاد، حسن معلمی،‌ محمدعلی رضایی اصفهانی، دکتر عبدالله نصری و دکتر محمد محمدرضایی به عنوان داور و حجج اسلام عبدالحسین خسروپناه، سید رضا مودب و ابوالفضل ساجدی به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.