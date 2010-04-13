به گزارش خبرگزاری مهر، در این کرسی نظریه‌پردازی که آیت‌الله محمد مؤمن، حجت اسلام علی عندلیب همدانی، حجت اسلام هاشم نیازی، حجت‌اسلام سید محمد شبیری و حجت‌اسلام ابوالقاسم علیدوست داوری آن را به عهده دارند، دکتر احمد حاجی ده آبادی به ارائه نظریه خود می‌پردازد.

هم چنین حجت‌اسلام علی نکونام، حجت‌اسلام عبدالعلی توجهی، دکتر محمود حکمت نیا و دکتر ناصر قربان نیا ناقدان این نظریه هستند و حسین علی بای جلسه را اداره خواهد کرد.

کرسی "نظریه‌پردازی تبیین باب ضمان نفوس" چهارشنبه 25 فروردین ماه از ساعت 20:30 تا 22:30 در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.