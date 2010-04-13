به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدعلی طاهری پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با روحانیون گنبد کاووس اظهار داشت: همچنین به منظور همدلی و وفاق بیشتر جلسات و نشستهای شیعه و سنی به منظور تقریب مذاهب اسلامی، تقویت روحیه همگرایی بین مذاهب اسلامی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: اولویت کاری معاونت فرهنگی در سال 89 اعزام طلاب اهل سنت به تبلیغ است و برنامه آموزشی ویژه اقشار تاثیرگذار و فرهنگیان و اعزام مبلغ متخصص در زمینه فرق شناسی از قم از برنامه های این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: یکی‌ از نکات‌ مورد توجه‌، جایگاه‌ فرهنگ‌ است و ایران اسلامی بالاترین آمار مراکز فرهنگی را دارد و باید در جهت توسعه و بکارگیری این مراکز مدیریت شود.

طاهری از مساجد به عنوان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی یاد کرد و افزود: در مساجد باید به امور فرهنگی پرداخته شود و از این فضا به نحو احسن و بهینه استفاده کرد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به تنوع قومیت ها و مذاهب در گنبد کاووس گفت: هدف از وحدت، زندگی مسالمت آمیز با حفظ همه اعتقادات و مذاهب است و باید با حفظ همه معتقدات به سوی وفاق و همدلی حرکت کنیم.

وی عنوان کرد: اتحاد یک اعتقاد است و حقیقتی است که امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری به آن معتقدند و سازمان تبلیغات اسلامی نیز به دنبال وحدت امت اسلامی است.