به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدعلی طاهری پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با روحانیون گنبد کاووس اظهار داشت: همچنین به منظور همدلی و وفاق بیشتر جلسات و نشستهای شیعه و سنی به منظور تقریب مذاهب اسلامی، تقویت روحیه همگرایی بین مذاهب اسلامی برگزار می شود.
وی اظهار داشت: اولویت کاری معاونت فرهنگی در سال 89 اعزام طلاب اهل سنت به تبلیغ است و برنامه آموزشی ویژه اقشار تاثیرگذار و فرهنگیان و اعزام مبلغ متخصص در زمینه فرق شناسی از قم از برنامه های این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مورد توجه، جایگاه فرهنگ است و ایران اسلامی بالاترین آمار مراکز فرهنگی را دارد و باید در جهت توسعه و بکارگیری این مراکز مدیریت شود.
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