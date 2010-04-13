به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه‌شنبه جزئیات لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مصوبه 1334 را بررسی و بعد از ارائه نظرات و پیشنهادات متعدد در خصوص این لایحه با پیشنهاد ابوترابی فرد رئیس جلسه این لایحه را 3 ماه مسکوت گذاشتند.

مجلس با 118 رای موافق 49 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر با پیشنهاد مسکوت ماندن این لایحه موافقت کردند.

بر اساس ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یک حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی یا شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند.

همچنین در این ماده کمیسیون تحت عنوان کمیسیون ماده 100 به منظور رسیدگی و پیگیری مواردی در خصوص قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه و ساختمان‌های احداث شده بدون پروانه شهرداری مرکب از نماینده وزارت کشور، نمایندگان قضات دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس بر اساس لایحه مذکور در نظر داشتند نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان را نیز به عضویت این کمیسیون در آوردند و مقرر کنند که جلسات این کمیسیون با حضور همه اعضای رسمیت خواهد یافت.

محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت بعد از ارائه پیشنهاداتی در خصوص این لایحه، اظهار داشت: با توجه به اینکه این لایحه مورد توجه بسیاری از شهروندان در سراسر کشور است و کمیسیون مذکور در امر می‌تواند گره گشای بسیاری از شکایات مطرح شده از سوی شهرداری باشد.

وی افزود: در صورت تصویب نهایی این لایحه اصلاحی و اضافه شدن نماینده سازمان مسکن و شهر سازی و اعضای این کمیسیون تعداد اعضای آن از عدد فرد به زوج تبدیل می‌شود و این در رای گیری‌های مصوبات مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

به گفته رئیس جلسه امروز مجلس با توجه به اینکه به ندرت پیش می‌آید که همه اعضا در جلسات این کمیسیون شرکت کنند لذا با نهایی شدن این لایحه اصلاحی قطعا زمینه بر زمین ماندن کارهای شهروندان فراهم خواهد شد.

ابوترابی فرد در ادامه از نمایندگان خواست که با پیشنهاد مسکوت ماندن 3 ماه این لایحه به منظور بررسی و تجدید نظر بیشتر موافقت کنند.

لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه و در مخالفت با پیشنهاد مسکوت ماندن، خاطرنشان کرد: با مسکوت گذاشتن این لایحه مشکلی حل نمی‌شود لذا از نمایندگان می‌خواهم با این پیشنهاد مخالفت کنند.

نمایندگان مجلس بعد از استماع صحبت‌های رئیس جلسه و مخالفان این پیشنهاد با مسکوت ماندن 3 ماهه لایحه مذکور موافقت کردند.