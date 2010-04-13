این مترجم ادبیات فرانسه در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: ترجمه این کتاب 250 صفحه‌ای حدود سه‌، چهار ماه قبل تمام شده بود اما ناشر به خاطر اینکه کتاب مصوری است و باید تصاویر مرتبط با مطالب کتاب منطبق شوند و در جای خود بیایند، در چاپ آن کمی وسواس به خرج داده و انشتار آن برای نشر کتاب پارسه از نظر فنی با مشکل مواجه شده است.

وی در عین حال افزود: این کتاب قطعاً به نمایشگاه امسال نمی‌رسد و امیدوارم مخاطبانم کاملاً از کتاب قبلی‌ام (ترجمه "ترجیع گرسنگی" لوکلزیو") اشباع شوند و آن زمان این کتاب (شرح حال آندره ژید) چاپ شود.

به گفته مهستی بحرینی کتاب اخیر یک اثر کاملاً جدی و تحقیقاتی درباره زندگی و آثار آندره ژید است که توسط کلود مارتن نویسنده هموطن او نوشته شده است.

"آندره پاول گیوم ژید" معروف به آندره ژید سال 1869 در پاریس به دنیا آمد و از نویسندگان تاثیرگذار فرانسوی در فاصله بین دو جنگ جهانی است که با نوشتن کتاب‌هایی مانند "مائده‌های زمینی" که نوعی عرفان را به مخاطبان فرانسوی افسرده و خسته از جنگ اعطاء می‌کرد، بدل به بت جوانان فرانسه شد.

وی البته آثار درخور دیگری مانند "دخمه‌های واتیکان" هم دارد که در زمان خودش اثری درخور، راهگشا و مهم بوده است. ژید در سال 1947 جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد و در سال چهار سال بعد (1951) درگذشت.

مائده‌های زمینی (مهستی بحرینی انتشارات نیلوفر)، رزل (علی پاک‌بین انتشارات جامی)، آمنتاس (سونیا رضایی‌‌مود، علیرضا قلی‌نژاد انتشارات گنبد طلایی)، در تنگ (عبدالله توکل و رضا سیدحسینی انتشارات نیلوفر)، ایزابل (عبدالحسین شریفیان انتشارات اساطیر)، سرداب‌های واتیکان (سیروس ذکاء انتشارات یزدان)، سمفونی کلیسایی (عبدالحسین شریفیان انتشارات اساطیر)، اگر دانه نمیرد (همایون نوراحمر انتشارات نیلوفر)، سکه‌سازان (حسن هنرمندی انتشارات ماهی) و پرومته سست زنجیر (غلامرضا سمیعی انتشارات اساطیر) از جمله آثار منتشر شده از این نویسنده فرانسوی در ایران هستند.