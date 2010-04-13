به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالحسین مدنی ظهر سه‌شنبه در آخرین روز از هفته سلامت در جلسه‌ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالات شیوه اهانت را در پیش گرفته و هرگونه فعالیت خبرنگاران این حوزه را در راستای انتقال مسائل و مشکلات بهداشت شهری استان زیر سئوال برد و موجب ایجاد تنش در میان جمع شد.

با ادامه بحث میان جمعی از خبرنگاران و دکتر مدنی اصحاب رسانه جلسه را ترک کردند و این دیدار با تنش‌های فراوان به اتمام رسید.

وی با تکذیب خبری از خود درباره مسمومیت تعدادی از شهروندان قشمی که در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده بود نسبت به توهین به این خبرنگار اقدام کرد و او را فردی بی‌منطق و کوچک شمرد.

مدنی در این جلسه با تحقیر خبرنگاران و تشبیه آنها به کودکانی که نمی دانند چه کاری درست و چه کاری نادرست است شان این عرصه و فعالیت اجتماعی آنان را بی ارزش خواند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با عصبانیت فراوان در پاسخ به خبرنگاران در این خصوص که وضعیت بهداشت شهر بندرعباس نامناسب است، گفت: قسمتی از انجام این مسئولیت بر عهده شهرداری بوده که این ارگان با توجه به مسئولیت فراوان در این عرصه کوتاهی می کند و تمام نگاه‌ها به سوی این معاونت است.

وی در ادامه با اعتراف به این وضعیت بهداشت محیط شهر بندرعباس خوب نیست، گفت: وضعیت نامناسب بهداشت سال‌هاست که گریبان‌گیر شهر بندرعباس است و این مسئله همت و تلاش زیادی را می‌طلبد که متاسفانه این همکاری در این شهر میان ارگان‌های مربوطه وجود ندارد.

این جلسه که با حضور رئیس خانه مطبوعات استان، معاونت واحد خبر مرکز خلیج فارس، مدیر خبرگزاری ایرنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از خبرنگاران عرصه رسانه برگزار شده بود که با ناراحتی حضار و ترک آنها، جلسه ناتمام ماند.