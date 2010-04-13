به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی وزیر تعاون در راستای تغییر ساختار وزارت تعاون چند معاون خود را تغییر و حکم معاونین جدید خود را امضا کرد.

وزارت تعاون با هدف حرکت بهتر در جهت اجرای سیاستهای اصل 44 و توانمند سازی تعاونیها در اقتصاد ملی ساختار مدیریتی خود را تغییر داده است.

عباسی طی چند حکم جداگانه، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی، معاون پژوهش آموزش و کار آفرینی تعاونیها، معاون تشکیل توسعه و نظارت تعاونیها، قائم مقام وزیر در امور استانها و امور بین الملل، مشاور وزیر و دبیر کل کمیته تحول و نو آوری و همچنین رئیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را منصوب کرد.

بر اساس این احکام، عبدالمجید غریب رضا به سمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، غلامحسین حسینی نیا به سمت معاونت پژوهش، آموزش و کار آفرینی تعاونیها، وهاب فرهمند به سمت معاون تشکیل، توسعه و نظارت تعاونیها، سیدعلی علوی به سمت قائم مقام وزیر در امور استانها و امور بین الملل، منوچهر یزدانی به سمت مشاور وزیر و دبیرکل کمیته تحول و نوآوری و علیرضا موتمنی به سمت رئیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون منصوب شدند.