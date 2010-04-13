مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم بررسی طرح یک فوریتی 130 نفر از نمایندگان درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: با توجه به این که مجلس دو بار این موضوع را بررسی کرده بود، بررسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای بار سوم و با ارایه طرح از سوی نمایندگان کار پسندیده‌ای نبود.

وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس احتمالاً درباره این موضوع توافقی با یکدیگر داشته‌اند افزود: با توجه به این که دولت اعلام کرده قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نمی‌کند، مقرر شده که مجلس هم چند ماهی درباره هدفمند کردن یارانه‌ها سکوت کند و پس از آن با ارایه متممی از سوی دولت کار از سر گرفته شود.

این در حالی است که صبح امروز علیرغم اینکه اعلام شده بود طرح یک فوریتی 130 تن از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها در مجلس بررسی خواهد شد، ابوترابی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اعلام کرد که به احتمال فراوان هدفمند کردن یارانه‌ها بدون ارائه طرح و لایحه جدید از سوی دولت اجرا خواهد شد.