مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: با توجه به وظایف محیط زیست و نظارت بر صنعت ها استعلام اولیه برای مکان یابی داده شده و طبق ضوابط مجوز داده می شود که متاسفانه شرکت نفت پاسارگاد واقع در غرب بندرعباس به دلیل ایجاد مشکلات زیست محیطی ناشی از حرارت دادن قیر و عدم دریافت مجوز از محیط زیست پلمپ شد.

وی افزود: این شرکت بدون توجه به اخطارهای این سازمان و دریافت مجوز شروع به فعالیت کرده و سبب ایجاد آلودگی و آلاینده های زیست محیطی شده است.

قبل از سال به شرکت پرسی گاز اخطار داده شده است

وفادار تصریح کرد: به شرکت پرسی گاز وابسته به شرکت گاز قبل از سال اخطار داده شد و در اسفند ماه شکایت و پیگیری شد و این شرکت نیز بدون دریافت مجوز از محیط زیست و دارا بودن ضوابط استقرار شروع به فعالیت کرده و با وجود ایجاد آلودگی صوتی شروع به فعالیت کرده است.

به گفته وی در سطح شهر واحدهای مزاحمی نظیر تعمیر گاه ها، بلوک زنی و درب و پنجره سازی وجود دارند که بدون دریافت ضوابط استقرار کنونی و رعایت ضوابط استاندارد زیست محیطی در سطح شهر در حال فعالیت بوده و با ایجاد مشکلاتی نظیر ایجاد آلودگی صوتی سبب نارضایتی برخی شهروندان شده است.

وفادار خاطر نشان کرد: برخی واحد ها به دلیل ایجاد یکسری ناهنجاری ها جزء گروه های B بوده و باید به خارج از شهر منتقل شود که متاسفانه به دلیل عدم همکاری سازمان شهرداری این عمل به کندی پیش می رود.

وی اذعان کرد: شهرداری باید مناطقی را جهت استقرار این واحد ها مشخص کرده و هر چه سریع تر این صنوف مزاحم باید به خارج از شهر انتقال داده شوند.