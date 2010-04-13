به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لیالی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار با استاندار قم اظهار داشت: اولین کاروان زائران ایرانی 17 اردیبهشت ماه به عربستان اعزام و پیش بینی می⁯شود حدود 400 هزار نفر به سفر عمره مشرف شوند.



وی همچنین از اعزام 94 هزار نفر برای انجام حج تمتع امسال خبر داد و افزود: احتمال افزایش این تعداد نیز در مذاکرات آتی وجود دارد.



استاندار قم نیز در این دیدار رعایت شأن و عزت ایرانیان در سفرهای زیارتی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در انجام سفرهای زیارتی به ویژه سفر حج عمره و تمتع آنچه که به عنوان یک ضرورت و اصل باید مدنظر مسئولان امر قرار گیرد رعایت شأن و جایگاه و عزت هموطنان است.



حجت⁯الاسلام محمد حسین موسی پور با بیان اینکه مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید و علمای بزرگوار برای این موضوع اهمیت ویژه⁯ای قائل هستند و بر ضرورت اتخاذ مکانیزم⁯های عملی برای جلوگیری از خدشه⁯دار شدن عزت زائرین ایرانی تاکید کرد.



وی با اشاره به سفر اخیر رئیس سازمان حج و زیارت کشور به عربستان، این سفر را مفید و موثر ارزیابی کرد و اظهار داشت: این مذاکرات و تفاهم⁯ها به رفع نگرانی⁯ها و انجام موفق سفر زایران ایرانی کمک خواهد کرد.



وی با اشاره به نگاه ویژه به رفتار زایران ایرانی بر ضرورت حفظ شئونات سفر معنوی و مراقبت و نظارت بیشتر بر این سفرها تاکید کرد.

استاندار قم با بیان اینکه عشق و علاقه اهل قم به زیارت اماکن متبرکه مضاعف است خواستار افزایش سهمیه استان به ویژه در ماه⁯های خاص برای سفرهای حج تمتع و عمره شد.