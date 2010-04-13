امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بر اساس تبصره هایی که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، عمده مبلغ این ردیف از بودجه بازسازی و تعمیر سریسهای بهداشتی مساجدی که در اختیار مردم قرار گرفته و شناسایی شده، اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: بقیه نیز برای تکمیل پروژه های سرویسهای بهداشتی نیمه کاره در نظر گرفته شده و امیدواریم این پروژه ها در اسرع وقت تکمیل و آماده استفاده شود.

این مسئول در خصوص پروژه اجرای بزرگراه داخلی رینگ شمالی، جنوبی و رینگ داخلی شمال به جنوب نیز بیان کرد: این پروژه در ادامه پروژه بزرگراه همت به کرج است که طبق توافقات وزارت راه و ترابری از زمان شروع به مدت یکسال به شهرداری تحویل داده خواهد شد.

یزدی اظهار داشت: تاکنون بیش از سه ماه از شروع این پروژه سپری شده و در حال اجرا است ضمن اینکه ادامه این پروژه بعد از اتصال به کرج به دو بزرگراه اصلی تقسیم می شود.

وی عنوان کرد: بزرگراه شمالی از منطقه کلاک عبور می کند و از شمال به باغستان و اتوبان می رسد و بزرگراه جنوب به اتوبان، شهرک صنعتی سیمین دشت و شهرک وحدت تا نزدیک باغ 110 می رسد.

این عضو شورا خاطرنشان کرد: طول این پروژه بیش از 25 کیلومتر و اعتبار آن 114 میلیارد تومان است.

وی از اعتبار چند میلیارد ریالی برای خرید و نصب تابلوهای راهنمایی و هدایت مسیر و احداث تکمیل، تجهیز و توسعه نظارت تصویری حمل و نقل شهری خبر داد و یادآور شد: با تصویب پروژه های بسیار کلان در کلانشهر کرج شاهد توسعه بسیار مناسب در حوزه حمل و نقل در این کلانشهر خواهیم بود.

شهرداری ملزم به خرید ماشینهای آتش نشانی مجهز به نردبان 52 متری شده است





این عضو شورای شهر بیان کرد: با توجه به ساخت و ساز شهری و ارتفاع زیاد ساختمانهای شهر کرج، شهرداری ملزم به خرید ماشینهای آتش نشانی مجهز به نردبان 52 متری شده و افزایش ایستگاه های آتش نشانی در دستور کار سال جدید شهرداری است.

یزدی افزود: این ایستگاه های آتش نشانی در مناطق 2 و 8 یک دستگاه، در منطقه 4 سه دستگاه و در مناطق دیگر دو دستگاه خواهد بود.

وی از ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه شهر و خیابانها در کرج خبر داد و خاطرنشان کرد: علاوه بر احداث و تکمیل پارکهای محله ای در مناطق دهگانه شهرداری کرج، پارکهای دیگری با وسعت بسیار زیاد برای رفاه حال شهروندان ایجاد خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: پارک حیات وحش، جهان نما، پارک جنگلی آزادگان، حصاروسیه، باغ شهیدی، پارک کوهستانی بیجی، ایران زمین، خانواده، بانوان، پارک آتش نشان، هامون و مادر از دیگر پروژه های بسیار مهم است.



یزدی بهره برداری از ساختمان جدید شهرداری واقع در بلوار بلال در سال آینده را اقدام ارزنده ای در خصوص تمرکز حوزه های اداری و شهرسازی و کاهش سفرهای غیرضروری شهری دانست.

وی یادآور شد: برای ساختمان جدید شهرداری علاوه بر تامین پارکینگهای مورد نیاز زمین دیگری با مساحت دو هزار و 500 متر جهت احداث پارکینگ برای رفاه حال مراجعان و شهروندان در نظر گرفته شده است.