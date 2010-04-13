به گزارش خبرنگار مهر، "ژرژ میگوئل" در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه ایران در سطح منطقه خاورمیانه از جایگاه قابل قبول و حرفهای زیادی برای گفتن برخوردار است، گفت: هم اکنون زمینه برای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و برزیل فراهم است.

وزیر صنایع و تجارت برزیل با بیان اینکه هم اکنون مشکل توسعه روابط دو کشور کاهش واردات کالاهای ایرانی به برزیل نسبت به صادرتمان به این کشور است، بیان کرد: در سفر اخیر برای توسعه روابط افتصادی ایران و برزیل کمیته مشترکی تشکیل شده است.

وی با اشاره به سفر یک هیات تجاری فعالان اقتصادی برزریل به تهرا در هفته های آینده، بیان کرد: در این سفر مذاکرات دو طرف برای توسعه بیشتر روابط تجاری، صنعتی و اقتصادی ادامه می یابد.

محرابیان: برزیل هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار دارد



به گزارش مهر، علی اکبر محرابیان نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه ایران و برزیل از پتانسیلهای بالایی برای توسعه همکاری های اقتصادی برخوردار هستند، گفت: هم اکنون برزیل از یک اقتصاد نو ظهور برخوردار شده به طوری که این کشور هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار گرفته است.



این عضو کابینه دولت با اشاره به پیشرفتهای صنعتی و توسعه فن آوری ها در برزیل، بیان کرد: در حال حاضر باید با فعال کردن روابط اقتصادی، بازرگانی، تجاری و صنعتی حجم مبادلات دو کشور افزایش یابد.

وزیر صنایع و معادن از مذاکره با طرف برزیلی برای توسعه همکاری ها در بخشهای تولید محصولات صنعتی، مواد معدنی و محصولاتی با فن آوری بالا خبر داد و افزود: تهران اردیبهشت ماه میزبان رئیس جمهور برزیل خواهد بود.