به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید علی عماد صبح سه‌شنبه طی سخنانی در بازدید از مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی قم گفت: همه ما در بخش‌های مختلف باید به سمت ایجاد یک هماهنگی میان بخش‌های تخصصی حوزه علمیه بزرگ، فارغ از همه نامها و نشان‌ها برویم تا کلان نظام پژوهشی حوزه علمیه شکل بگیرد.



وی افزود: ستاد پژوهش باید حوزه تولید دانش دینی مورد نیاز کشور، حوزه علمیه و جهان اسلام را مدیریت و راهبری کند و در بیرون از حوزه نیز باید برای ارتباط بخشیدن به مراکز پژوهشی، هماهنگی و پشتیبانی بیشتر از این مراکز سازه‌هایی تعریف شود.



عماد گفت: حوزه اصطلاح نامه باید همزبانی و دیالوگ خود را با اهل فن در درون حوزه‌های علمیه فراهم کند و در صورت امکان کارگاه‌هایی نیز برای آشنایی بیشتر محققان با اصطلاح نامه و استفاده از آن تشکیل دهد.



وی خاطرنشان کرد: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی باید برای پیشبرد اهداف خود با انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم ارتباط بیشتری داشته و در مباحث تخصصی نیز از ظرفیت محققان این انجمن‌ها استفاده کند.



عماد خاطرنشان کرد: اگر ما نتوانیم محققان را به سمت اطلاعات پالایش شده سوق دهیم اطلاعات بدون پالایش در اختیار آنها قرار می‌گیرد.



تهیه 200 هزار اصطلاح نامه در زمینه علوم اسلامی



رئیس مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی نیز طی سخنانی گفت: این مرکز 200 هزار اصطلاح نامه در زمینه علوم اسلامی تهیه کرده است که باید این اصطلاح نامه‌ها مورد توجه بیشتر پژوهشگران حوزه علمیه قم قرار گیرد.



حجت الاسلام محمدهادی یعقوب نژاد افزود: ما با استفاده از این اصطلاح نامه‌ها می‌توانیم اطلاعات و مدارک خود را سازماندهی، طبقه بندی و نظم دهیم.



وی ادامه داد: امروز در کشور اگر کسی بخواهد در مورد اصطلاح نامه‌کاری را انجام دهد از مرکز ما کمک می‌گیرد ولی متأسفانه حوزه کمتر از این فرصت استفاده کرده است؛ اصطلاح نامه‌های ما تکراری و ترجمه شده نیست.



یعقوب‌نژاد یادآور شد: انبار کردن اطلاعات در حوزه برای پژوهشگران خطرناک و خسته کننده است و حوزه باید از این وضعیت خارج شود.



وی ادامه داد: هر چند که در عصر فناوری بسیاری از اطلاعات منتشر می‌شود ولی ما را به هر اطلاعات مورد نظرمان نمی‌رساند، بنابراین نیاز به سازماندهی اطلاعات داریم.



یعقوب‌نژاد گفت: ما برای ترویج فرهنگ استفاده از اصطلاح‌نامه تلاش‌هایی را انجام داده‌ایم و هم اکنون در بیرون از حوزه نیز با مراکز متعددی همکاری و تعامل داریم.