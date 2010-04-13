سید عباس تقوی در گفتگو با خبر نگار مهر در بندرعباس گفت: آنچه نیاز فعلی جامعه دانشگاهی است رشد و عمق بخشی به قدرت تحلیل مساپل سیاسی و اجتماعی است که این موضوع در حال حضر به نقطه آسیب پذیری بخشی جامعه دانشگاهی تبدیل شده است.

تقوی یادآور شد: کم پختگی دانشجویان جوان ممکن است به آنها در مسائل سیاسی اجتماعی آسیب برساند و انسان تا خوب پخته نشود نمی تواند خوب مطالب را هضم و درک کند.

وی افزود: تلاش برای عمق بخشی به دانش سیاسی و بالا بردن قدرت تحلیل مسائل سیاسی جوانان دانشجو می تواند بسیار به دانشجویان در درک مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه بسیار کمک کند.

وی اظهارکرد: نقطه ی دیگر آسیب پذیری در حوزه اعتماد به رسانه های گفتاری شنیداری و دیداری است که در این بخش موفق بودیم.

وی اشاره کرد: در جنگ عظیمی که رهبری تحت عنوان جنگ نرم نام بردند حوانان ما که افسران این نبرد هستند باید دانش لازم را داشته و شناخت درستی از دشمن و روش دشمن در مبارزه با اسلام و دین داشته باشند که این موضوع جزء نیازهای ضروریی است که باید تلاش بیشتری در راستای آن انجام شود.

وی متذکر شد:در دانشگاه ها روحیه جوانی، تنوع طلبی و صراحت دانشجویان و دلبندی آنها به اسلام به ایران و این سرزمین کهن و همچنین روحیه نقادی و نقد پذیری نقاط قوت بچه ها در دانشگاه ها است که باید این ها را غنیمت شمرد.