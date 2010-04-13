به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوی مدیر امور برق و مکانیک طرح سد و نیرگاه کارون 4 اظهار داشت: هم اکنون روتور واحد اول نیروگاه کارون 4 با قدرت 250 مگاوات ظرف مدت 90 روز مونتاژ و نصب شد که زمان انجام این عملیات یک رکورد محسوب می شود.

موسوی خاطر نشان کرد: هم اکنون قابلیت ساخت بیش از 80 درصد قطعات یک نیروگاه برق آبی بزرگ با کیفیت بالا در داخل کشور مهیا شده ضمن اینکه عملیات مونتاژ و نصب این تجهیزات نیز کاملا بومی است.

وی در خصوص پیشرفت عملیات اجرایی در نیروگاه کارون 4 نیز اظهار داشت: این مسئول سپس یادآور شد: بر اساس برنامه و در صورت تامین آب کافی، واحد اول نیروگاه کارون 4 تا اواخر تابستان سال 1389 به بهره برداری خواهد رسید و مردم کشور از نعمت برق این نیروگاه برق آبی بهره مند می شوند.

موسوی پیش بینی کرد که واحد دوم نیروگاه کارون 4 در آبان 1389 و واحدهای سوم و چهارم آن نیز تا آخر امسال آماده ورود به شبکه سراسری برق کشور شود.

نیروگاه کارون 4 که دارای چهار واحد 250 مگاواتی است با هدف تولید انرژی برق آبی به میزان 2100 گیگاوات ساعت در سال در 180 کیلومتری جنوب غرب شهرکرد واقع شده است.