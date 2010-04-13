همایون خرم آهنگساز ضمن اعلام این خبر درخصوص کم و کیف نگارش این کتاب به خبرنگار مهر گفت : "غوغای ستارگان" نوعی تاریخ نگاری در طول سال ها فعالیت من در عرصه موسیقی است که کار نگارش و ویرایش این کتاب در 750 صفحه به پایان رسیده و قرار است اواسط اردیبهشت ماه منتشر شود.

این نوازنده ویولن در توضیح بخش های مختلف کتاب "غوغای ستارگان" گفت : روایت نخست این کتاب از دوران کودکی ام آغاز می شود و در ادامه به آموختن موسیقی در مکتب استاد صبا می رسد و پس از آن ورود به رادیو و مجموع فعالیت هایی که انجام داده ام و خاطراتم با دیگر هنرمندان و آهنگ هایی که ساخته ام مورد بررسی قرار می گیرد که این بخش از مفصل ترین و جذاب ترین فصل های کتاب است و در آخر هم خاطرات و همسازی های خودم با دوستانی چون علی تجویدی، حبیب الله بدیعی و پرویز یاحقی همراه با عکس های یادگاری در کتاب منعکس شده است.

وی در پایان به چرایی نام گذاری این کتاب به "غوغای ستارگان" اشاره کرد و گفت : "غوغای ستارگان" برگرفته از نام یکی از قطعاتی است که ساخته ام ودربین مردم به آهنگ "امشب در سر شوری دارم" معروف شده است و برای ماندگاری این قطعه در ذهن مردم این نام را برای کتاب انتخاب کردم.