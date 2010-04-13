به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در دو فصل تدوین شده است که فصل اول آن به مقدمه با تشریح و توضیح به قلم محمدرضا تقی‌دخت اختصاص یافته است.

معلم دامغانی، منظومه مفصلی را بر مبنای زیارت وارث (زیارتی که جزو زیارتهای معروف شیعیان است)آغاز کرده است.بخشی از این منظومه ، پرداختی با عنوان شخصیت عاشورایی حربن یزید ریاحی، یکی از چهره های نامدار در واقعه عاشورا است.

این کتاب اولین سروده شعر نوی علی معلم به حساب می آید که عنوان آن به سبک مجالس تعزیه، "مجلس حربن یزید ریاحی" انتخاب شده است.

این منظومه ماجرای حضرت حرّ را از بدو زندگی تا زمان شهادت شرح می‌دهد.