حجت الاسلام محمد علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی از راه هایی که می تواند کشورمان را در افق 1404 به جایی برساند، پیشگیری از اسراف ها است.

رضایی با اشاره به اینکه اعمال مدیریت صحیح برای طرح هدفمند کردن یارانه ها امری ضروری است، تصریح کرد: برای اجرای طرح باید حتما از طرف دولت افرادی آگاه و پخته که کارهای اجرایی کرده باشند، انتخاب شوند که به تمام زوایای اجرای طرح با توجه به آگاهی های خودشان عمل کنند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح باید در کشور اجرا شود، افزود: دولت در همه شعارهای خود در جهت توانمند کردن مردم محروم توجه دارد که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هم در راستای توانمند سازی افراد محروم جامعه صورت می گیرد.

وی اجرای طرح را به مثابه تیر دو لبه عنوان کرد و گفت: اگر این طرح به خوبی اجرا شود می تواند باعث تحولی در کشور شود و ما را به اهدافمان برساند، اما اگر به خوبی اجرا نشود برای دولت مشکلاتی را بوجود می آورد.

این نماینده مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بودجه 20 میلیاردی این طرح قرار است به بیش از 35 هزار میلیارد تومان افزایش یابد گفت: جمعی از مجلسی ها و دولت امروز در مجلس برای رفع مشکلات به بحث و گفتگو نشسته اند، بنابراین هر چه این گفتگوها نتیجه داد اعلام می شود.