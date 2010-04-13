حسین عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، گفت: میزان مرسوله پستی وارد و صادر شده در استان طی سال 87 بالغ بر 28 میلیون و 178 هزار و 664 مرسوله بوده است.

سرپرست اداره کل پست خراسان جنوبی اضافه کرد: جایگاه این استان در زمینه میزان جابجایی و توزیع مرسولات پستی در کشور در ردیف 18 قرار دارد.

وی سرانه مرسولات پستی استان طی سال گذشته را 14.8 مرسوله و در سال 87 را 39.2 مرسوله عنوان کرد و بیان داشت: علت این کاهش پایین یافتن قراردادهایی است که شرکت مطبوع با دیگر سازمانها منعقد کرده است.



عنایتی از افزایش صندوقهای پستی در سال جاری در این استان خبر داد و گفت: هم اکنون در سطح استان 241 صندوق پستی فعال می باشد.



وی با بیان اینکه کلیه مرسولات چنانچه دارای آدرس صحیح باشند به مقصد ارسال شده و به گیرنده تحویل می شوند، عنوان کرد: مرسولات چنانچه دارای نقص آدرس باشند برابر مقررات به فرستنده عودت می شوند.



عنایتی با بیان اینکه طی سال گذشته 33 هزار و 28 فقره کالرت هوشمند سوخت به مالکین خودروها تحویل شده است، اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 20 هزار کالابرگ در سطح استان شده است.

سرپرست اداره کل پست خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: کالا برگهای توزیع شده در سال گذشته بیشتر مربوط به نوزادان و مزدوجین در سطح استان بوده است.