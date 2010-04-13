به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام علی سلیمانی ظهر سه شنبه در آخرین روز گردهمایی کمیته اجرایی و پیگیری جشنواره امام رضا (ع) با اشاره به غفلت به عنوان چالش بزرگی که در جنگ نرم با آن مواجه هستیم، افزود: برای پیروزی در برابر دشمن باید از قرآن و اهل بیت (ع) که قرآن ناطق هستند کمک گرفت زیرا اسلام منسجم در سیره اهل بیت است.

مشاور وزیر ارشاد گفت: در چند سال اخیر جشنواره امام رضا(ع) توانسته ارتباط خود را با سازمان ها ومردم قوی تر کند.

وی افزود: شورای سیاست گذاری ائمه جماعات کشور، نهاد نمایندگی ولیه فقیه، سازمان های تبلیغات، ارتباطات، بهزیستی، آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه و سازمان ملی جوانان از جمله دستگاه هایی اند که سند همکاری با جشنواره را امضا کرده اند.

دبیر ستاد عالی کانون های مساجد کشور با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های مردمی هم در این راستا استفاده شود، افزود: راه اندازی 30 کانون تخصصی در 30 استان، اجرای دوره های تربیت مربی در هر استان، برگزاری 30 همایش علمی در 30 مرکز استان و توزیع محصولات پژوهشی آستان قدس رضوی از جمله برنامه های پیش بینی شده ستاد عالی کانون ها مساجد است.

حجت الاسلام سلیمانی مردمی کردن و تعمیق بخشیدن به فرهنگ رضوی را دو هدف عمده و اصلی جشنواره خواند و خاطرنشان کرد: ابتکار جشنواره امام رضا(ع) از سوی ارشاد صورت گرفت ولیکن استمرار آن نیازمند حضور توده های میلیونی مردمی در مساجد، کانون ها، حسینیه ها و... است همچنین بایست علاوه بر تبلیغ، به سمت تعمیق بخشی به جشنواره نیز پیش برویم.

در ابتدای این گردهمایی سید جواد جعفری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و دبیر جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) گفت: در سه روز برپایی گردهمایی کمیته اجرایی و پیگیری این جشنواره 89 نفر با دو هزار و 670 نفر ساعت کار در هفت کارگروه به فعالیت پرداختند و دستورالعملهای این جشنواره در سال جدید را برنامه ریزی کردند.

وی افزود: کارکردن در مسیر زندگی اهل بیت (ع) آسان نیست و باید اجر و مزد معنوی آن را در نظر گرفت.

مشاور معاونت فرهنگی وزیر نیز در این گردهمایی با بیان اینکه این جشنواره با ذائقه مذهبی و دینی مردم همخوانی دارد، گفت: جشنواره امام رضا(ع) در حال حاضر گسترده ترین جشنواره در کشور است و به همین لحاظ باید اهمیت آن در نظر گرفته شود.

قادر آشنا بر لزوم حضور نهادهای فرهنگی و مجامع علمی در این جشنواره تاکید کرد و ادامه داد: باید در این جشنواره فروش آثار هنرمندان و جلوگیری از روزمرگی را مدنظر قرار داد.

گردهمایی کمیته اجرایی و پیگیری جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) به مدت سه روز از تاریخ 22 تا 24 فروردین ماه در مشهد برگزار شد.