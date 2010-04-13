به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی امینی قبل از ظهر سه‌شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: همزمان با سراسر کشور مرحله اول آزمون ورود به مراکزاستعدادهای درخشان دوره راهنمایی ساعت 9صبح روز جمعه 27 فروردین ‌ماه سال جاری در 19حوزه برگزار می شود.



وی افزود: داوطلبان آزمون ورودی مرحله اول دوره راهنمایی استعدادهای درخشان برای دریافت کارت آزمون می‌توانند تا روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 89 به آدرس اینترنتیwww.sampad.medu.ir مراجعه کنند.



امینی اضافه کرد: برای رفع نقص کارت داوطلبان نیز روز پنج شنبه 26 فروردین ماه 89 در نظر گرفته شده است .



وی ابراز داشت: سوالات آزمون ورودی به صورت چهار گزینه‌ای از آموخته‌های دوره ابتدایی طرح می‌شود و سئوالات نیز نمره منفی دارد .



معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش قم در خاتمه سخنان خود با اشاره به این که اسامی قبول شدگان مرحله اول جهت شرکت در مرحله دوم آزمون دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام می‌شود‌، یادآور شد: مرحله دوم آزمون ورود به مراکز استعدادهای درخشان 31 اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.