به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی امینی قبل از ظهر سهشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: همزمان با سراسر کشور مرحله اول آزمون ورود به مراکزاستعدادهای درخشان دوره راهنمایی ساعت 9صبح روز جمعه 27 فروردین ماه سال جاری در 19حوزه برگزار می شود.
وی افزود: داوطلبان آزمون ورودی مرحله اول دوره راهنمایی استعدادهای درخشان برای دریافت کارت آزمون میتوانند تا روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 89 به آدرس اینترنتیwww.sampad.medu.ir مراجعه کنند.
امینی اضافه کرد: برای رفع نقص کارت داوطلبان نیز روز پنج شنبه 26 فروردین ماه 89 در نظر گرفته شده است .
وی ابراز داشت: سوالات آزمون ورودی به صورت چهار گزینهای از آموختههای دوره ابتدایی طرح میشود و سئوالات نیز نمره منفی دارد .
معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش قم در خاتمه سخنان خود با اشاره به این که اسامی قبول شدگان مرحله اول جهت شرکت در مرحله دوم آزمون دهم اردیبهشتماه سال جاری اعلام میشود، یادآور شد: مرحله دوم آزمون ورود به مراکز استعدادهای درخشان 31 اردیبهشتماه سال جاری برگزار میشود.
امینی خبر داد:
رقابت چهار هزار دانشآموز قمی برای ورود به مراکز استعداد درخشان دوره راهنمایی
قم - خبرگزاری مهر: معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش قم گفت: بیش از چهار هزار دانش آموز دوره ابتدایی در قم برای ورود به مدارس دوره راهنمایی استعدادهای درخشان با هم رقابت میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مصطفی امینی قبل از ظهر سهشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: همزمان با سراسر کشور مرحله اول آزمون ورود به مراکزاستعدادهای درخشان دوره راهنمایی ساعت 9صبح روز جمعه 27 فروردین ماه سال جاری در 19حوزه برگزار می شود.
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