رضا گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: حادثه ترکیدگی لوله آب که صبح امروز رخ داد در چند کیلومتری شهرک بهارستان بوده و به این شهرک تاکنون خسارتی وارد نشده است.

وی ادامه داد: کارخانه رباط ماشین و دو دستگاه خودرو سازی نیز که در حادثه فوق آسیب دیده و آب گرفتگی علاوه بر تخریب دیوار کارخانه به داخل کارخانه رفته است، در خارج از محدوده شهرک صنعتی بهارستان و در یک کیلومتری آن واقع است.

مدیر شهرک صنعتی بهارستان با رد شایعه آسیب ناشی از آب گرفتگی به کارخانه های این شهرک بیان داشت: در محدوده کمالشهر گلدشت که حادثه فوق رخ داده است کارخانه و کارگاه های صنعتی زیادی وجود دارد که ممکن است اخبار غیر رسمی منتشر شده مربوط به آبگرفتگی ها به این واحدهای صنعتی صدمه زده باشد.

در اثر ترکیدگی لوله انتقال آب، فواره ای به ارتفاع 30 متر به هوا رفت و آب بسیار زیادی در خیابانهای منطقه کمالشهر جاری شد.

هنوز علت دقیق این حادثه و نیز خسارات ناشی از آن گزارش نشده است.