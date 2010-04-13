به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعداز ظهر سه شنبه در نشست ستاد احیای زکات استان افزود: مقرر شد هزینه این تعداد نمازخانه توسط استانداری، خیرین و کمیته امداد تامین و عملیات ساخت آن آغاز شود که تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است .

وی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به ظرفیت پرداخت زکات باید مدیریت دریافت و هزینه بهینه شود، اظهار داشت: با ایجاد کارگروهی با مشارکت نخبگان نقشه مناطق استان که جذب زکات در آن امکان پذیر است تدون و عملکرد سال های گذشته آسیب شناسی شود تا بتوان زمینه های انگیزش پرداخت زکات در جامعه را فراهم کرد .

امام جمعه بوشهر با تاکید بر اولویت بندی کردن مناطق استان به لحاظ هزینه کرد زکات در این مناطق، گفت: نظارت بر هزینه زکات دریافتی باید دقیق تر باشد و در قالب کار کارشناسی مناطقی که نیازمند هزینه کردن زکات است، اولویت بندی شوند .

صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه باید مواظب بود که زکات پرداختی صرف پروژه هایی که متصدی آن دولت است، نشود، گفت: دستگاههای اجرایی موظف هستند رسالت خود را در حوزه مناطق محروم و کارهایی که متولی آن هستند انجام دهند و زکات دریافتی از مردم نیز باید در خود مناطق متناسب با نیازمندی ها هزینه شود .

دبیر ستاد احیای زکات استان بوشهر نیز با بیان اینکه عمده درآمدهای این ستاد برای فعالیتهای عمرانی در روستاها در زمینه ساخت مسجد و حسینه هزینه می شود، گفت: در سال گذشته این ستاد پنج میلیارد و 300میلیون ریال درآمد داشته است.

فرید محبی افزود: امسال 70 درصد درآمدهای ستاد احیای زکات استان بوشهر برای فعالیت های عمرانی و 30 درصد نیز برای فعالیت های حمایتی و معیشتی درنظر گرفته شده است.