به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعداز ظهر سه شنبه در نشست ستاد احیای زکات استان افزود: مقرر شد هزینه این تعداد نمازخانه توسط استانداری، خیرین و کمیته امداد تامین و عملیات ساخت آن آغاز شود که تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
وی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به ظرفیت پرداخت زکات باید مدیریت دریافت و هزینه بهینه شود، اظهار داشت: با ایجاد کارگروهی با مشارکت نخبگان نقشه مناطق استان که جذب زکات در آن امکان پذیر است تدون و عملکرد سال های گذشته آسیب شناسی شود تا بتوان زمینه های انگیزش پرداخت زکات در جامعه را فراهم کرد.
امام جمعه بوشهر با تاکید بر اولویت بندی کردن مناطق استان به لحاظ هزینه کرد زکات در این مناطق، گفت: نظارت بر هزینه زکات دریافتی باید دقیق تر باشد و در قالب کار کارشناسی مناطقی که نیازمند هزینه کردن زکات است، اولویت بندی شوند.
صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه باید مواظب بود که زکات پرداختی صرف پروژه هایی که متصدی آن دولت است، نشود، گفت: دستگاههای اجرایی موظف هستند رسالت خود را در حوزه مناطق محروم و کارهایی که متولی آن هستند انجام دهند و زکات دریافتی از مردم نیز باید در خود مناطق متناسب با نیازمندی ها هزینه شود.
دبیر ستاد احیای زکات استان بوشهر نیز با بیان اینکه عمده درآمدهای این ستاد برای فعالیتهای عمرانی در روستاها در زمینه ساخت مسجد و حسینه هزینه می شود، گفت: در سال گذشته این ستاد پنج میلیارد و 300میلیون ریال درآمد داشته است.
فرید محبی افزود: امسال 70 درصد درآمدهای ستاد احیای زکات استان بوشهر برای فعالیت های عمرانی و 30 درصد نیز برای فعالیت های حمایتی و معیشتی درنظر گرفته شده است.
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