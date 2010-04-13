کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری امروز سه شنبه در نخستین نشست خبری خود در سال جاری با خبرنگاران با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا اظهارداشت: موضع عجیب و غریب اخیر اوباما به این دلیل است که آمریکا نتوانست با استفاده از ترفندهای جنگ نرم در ایران اقداماتی برای ایجاد مشکل برای نظام انجام دهد.

وی ادامه داد: اوباما با تهدید ایران با سلاح اتمی نشان داد می خواهد جنگ روانی جدیدی را علیه ایران آغاز کند و این نشان از چالش های متعدد درون نظام دارد.

سجادی با بیان اینکه بسیاری از اندیشمندان بر این اعتقادند که جامعه آمریکا براساس سیاست های غلط دچار کاهش سرمایه اجتماعی شده است، گفت: به این دلیل دست به اقداماتی همچون تهدید ایران می زند و این رفتار از روی خشم است.

وی با ابراز تعجب از اینکه فردی همچون اوباما که نظام بی بدیل جمهوری اسلامی را که نماد مردم سالاری دینی در دنیاست را تهدید می کند، چگونه دریافت کننده جایزه صلح نوبل سال است، افزود: این اشتباه به نام اوباما در تاریخ ثبت خواهد شد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری از مسئولان کشور خواست تا با شکایت از آمریکا به مجامع بین المللی برای احقاق حقوق ملت ایران بیش از پیش تلاش کنند.

سجادی با مورد توجه قرار دادن شعار امسال به عنوان همت مضاعف و کار مضاعف اظهار کرد: این شعارها برای سیر حرکت مردم و مسئولان در جریان انقلاب اسلامی ضروری است.

وی افزود: با توجه به این‌که دهه پیشرفت و عدالت آغاز شده است، با همت و کار مضاعف می‌توان به اهداف کلان و راهبردی همچون چشم‌انداز بیست‌ساله و پنج ساله دست پیدا کرد. هم‌چنین به جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته که ناشی از نظام دیکتاتوری وابسته به خارج، فساد مدیریت و دخالت‌های دولت‌های خارجی در تمام شئونات کشور ما بوده است، پرداخت.

سجادی، مخاطب رهبر انقلاب را در بحث شعار امسال تمامی ایرانیان دانست و اظهار کرد: البته در این میان وظیفه مسئولان، نخبگان و فرهیختگان بیشتر از سایرین است؛ چراکه این‌ها باید با نگاه سیستمی و نظام‌مند به این شعارها بپردازند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری هم‌چنین تشکیل کمیته‌های راهبردی را در این راستا حائز اهمیت خواند و گفت: تشکیل کمیته‌های راهبردی و کارآمد و نه کمیته‌های کلیشه‌ای در این مسیر اقدامی موثر محسوب می‌شود.

وی در ادامه به عملکرد جبهه خط امام و رهبری و برنامه‌های این تشکل در سال 89 پرداخت و ملاقات اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری با مراجع عظام و شخصیت‌هایی موثر، ریاست جمهوری، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را از جمله برنامه‌های جبهه پیروان به منظور کاهش التهابات پس از انتخابات بر شمرد.

سجادی توسعه کمی و کیفی تشکیلاتی جبهه پیروان خط امام و رهبری در سراسر کشور ، برگزاری مجمع عمومی، همایش‌ها و گردهمایی‌ها را از جمله برنامه‌های این حزب در سال جاری عنوان کرد و گفت: جبهه پیروان خط امام و رهبری در حدود 25 استان فعالیت دارد. در نظر داریم در سال جدید در تعامل با احزاب اسلامی سایر کشورها نیز فعال باشیم و در این راستا قرار است در سال جدید گردهمایی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در سال جدید فضای سیاسی شاهد آرایش جدیدی باشیم و در این بین شاهد بودیم وزارت کشور درباره گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلبی که فعالیت‌شان با اساسنامه و مرامنامه‌شان تعارض داشته است، اقداماتی انجام داده لازم است افزود: جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز استراتژی و راهبرد سیاسی و برنامه آینده‌اش را تنظیم مجدد خواهد کرد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه با انتقاد از رسانه‌ای شدن برخی از مطالب بین مسئولان و سایرین قبل از این‌که از طریق کانال‌های صحیح خود به نتیجه برسد، گفت: اگر مطلب خاصی در مورد فردی است که باید به قوه قضاییه ارجاع داده شود، نباید قبل از به نتیجه رسیدن آن در قوه قضاییه به رسانه‌ها ارجاع داده شود؛ چراکه این امر باعث بحرانی کردن کشور می‌شود. در این راستا باید گفت، باید از هرگونه تهمت زدن و شکستن شخصیت افراد قبل از این‌که حکمی برای آن‌ها صادر شود، خودداری کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه، نظر جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره بحث مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تجمیع انتخابات چیست؟ گفت: ما در این رابطه در جبهه بحثی را آغاز کرده‌ایم و نظرات موافقان و مخالفان را می‌شنویم" افزود: در مجموع قانون انتخابات ما نیاز به اصلاح، ترمیم و تکمیل دارد و نباید این‌طور باشد که در هر انتخاباتی قانون انتخابات اصلاح شود. این‌که سالی یکبار انتخابات برگزار می‌شود، چندماه وقت و ذهن مردم و مسئولان را می‌گیرد و هزینه‌های کلانی را به بار می‌گذارد، در نتیجه تجمیع انتخابات صرفه‌جویی در هزینه‌های انتخابات و وقت مردم است.

سجادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظرتان درباره دیدارهایی که اقلیت مجلس با شخصیت‌هایی مثل خاتمی ، موسوی و کروبی داشته‌اند برخی بحث رد صلاحیت این نمایندگان را از هم‌اکنون مطرح کرده‌اند، چیست؟ اظهارداشت: البته این آقایان اشتباهات زیادی داشتند و خود را از ساختارنظام به بیرون پرت کرده‌اند اما در مورد رد صلاحیت افراد باید گفت که این امر به عهده نهادی است که برای خود قانون دارد؛ بنابراین ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظر کنیم.

سخنگیو جبهه پیروان امام و رهبری در بیان اینکه با توجه به واکنش‌های اخیر آقای احمدی‌نژاد نسبت به اظهارات اوباما برخی نسبت به ادبیات وی انتقاد کرده‌اند نیز گفت: به هر ترتیب مقامات آمریکایی نیز به مردم ایران هم حرف‌های زشتی می‌زنند و نسبت به ما پرو ، بی‌حیا و رکیک گو هستند. آیا جواب این‌ها را نباید مثل خود آن‌ها داد. به نظر من با آن‌ها در شان خودشان برخورد شده است و آن‌ها بدتر از این‌ها نیز به مردم می‌گویند. به نظر من وقتی آن‌چه آن‌ها علیه ما به کار برده‌اند را یکجا جمع کنیم، شاید آقای احمدی‌نژاد کم هم گفته باشد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به این سئوال که درباره دیدار موسوی و کروبی با برخی از اعضای اصلاح‌طلبان در سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت چه نظری دارید؟ گفت: کارنامه تشکل‌هایی مثل نهضت آزادی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مشخص است و حضرت امام(ره) دستور به انحلال سازمان مجاهدین دادند. در مورد مشارکت هم باید گفت با کارهایی که در دولت اصلاحات و پس از انتخابات انجام داد از سوی وزارت کشور زیر سئوال است.

وی با بیان اینکه در این تشکل‌های سیاسی، رادیکال‌ها حاکم هستند اظهارکرد: یکی از دلایل به بن‌بست رسیدن اصلاحات وجود همین افراطیون است و دور و بر کروبی و موسوی را همین افراطیون گرفته‌اند. در واقع آقای کروبی و موسوی تحت تاثیر افکار دوم خردادی و یا اصلاح‌طلب هستند و پیشنهاد ما به این‌ها این است که در گوشه‌ای بنشینند و تاریخ صدر اسلام به بعد را مرور کنند؛ چراکه اینها از تاریخ درس نگرفته‌اند.