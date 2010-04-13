به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اصغر عالیخانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: از نظر صدور کارت در استان ها تفاوتی در میان نحوه ارائه خدمات به دارندگان آن وجود ندارد ولی در صورت جذب کارت های بازرگانی مزایایی برای استان صادر کننده ایجاد می شود ولی هیچ تفاوتی در نحوه ارائه خدمات به دارندگان آن وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در استان مرکزی به دلیل انجام اقدامات و فراهم شدن بسترهای لازم برای بهبود روند ارائه خدمت به دارندگان کارتهای بازرگانی از جمله انجام سریع ثبت سفارشات تجار، بسیاری از تجار علاقمند به دریافت کارت بازرگانی از استان مرکزی شده اند که این موضوع نشان دهنده وجود زمینه های مناسب برای انجام کارکردهای اقتصادی در استان مرکزی است.

عالیخانی بیان داشت: تا دو سال قبل شرکت پتروشیمی اراک حاضر به انجام امور اقتصادی خود و دریافت کارت بازرگانی از استان مرکزی نبود ولی به دلیل فراهم بودن زیرساخت های لازم و تلاش استاندار سابق استان مرکزی با ارائه خدمات ویژه به این واحد هم اینک تمام امور این شرکت در اراک به انجام می رسد.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی در ادامه با انتقاد از سماجت و مخالفتهای برخی اتاق ها از جمله اتاق بازرگانی تهران با صدور کارت بازرگانی از سوی استان مرکزی برای واحدهایی که در استان مرکزی مستقر هستند بیان داشت: برخی از واحدهایی که در استان مرکزی مستقر هستند ولی کارت بازرگانی خود را در تهران دریافت کرده اند از سوی اتاق بازرگانی تهران مورد سماجت قرار گرفته و مانع از انجام امور و صدور کارت بازرگانی این واحدها در اراک می شوند که آلومینیوم سازی، پالایشگاه و ماشین سازی از جمله این واحدها هستند.

وی به وضعیت اتاق بازرگانی اراک و انتخابات هیئات رئیسه آن اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از واحدهای بزرگ صنعتی در استان مرکزی تمایلی به حضور در رقابتهای انتخاباتی اتاق ندارند که این موضوع سبب شده است از حضورمدیران این واحدها در هیئت رئیسه اتاق بهره برداری نشود که می طلبد برای افزایش وزن اتاق اراک این واحدها استقبال بهتری از انتخابات اتاق بازرگانی و هیئات نمایندگان صورت دهند.

عالیخانی تاکید کرد: هیچ گونه ممنوعیتی برای حضور مدیران واحدهای بزرگ صنعتی در انتخابات هیئت رئیسه وجود ندارد و همه افراد دارای کارت بازرگانی می توانند خود را برای عضویت در هیئت رئیسه اتاق داوطلب کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات استان مرکزی در سال گذشته از کاهش صادرات استان در مقایسه با سال قبل از آن خبر داد و بیان داشت: سال 87 استان مرکزی بالغ بر 680 میلیون دلار کالا به کشورهای مختلف صادر کرده است در حالی که این میزان در سال 88 به 600 میلیون دلار کاهش یافته است که این کاهش صادرات به دلیل بروز بحران جهانی در همه کشور نیز به وقوع پیوسته است.