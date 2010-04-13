به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رسول زارعی بعداز ظهر سه شنبه در نشست ستاد احیای زکات استان افزود: این اعتبار برای نخستین بار برای استان بوشهر تخصیص یافته است که باید در قالب کارگروهی چگونگی تخصیص این میزان براساس اولویت بندی نیازمندی ها تعیین شود .

وی اظهار داشت: جذب این اعتبار می تواند بسیاری از مشکلات و تنگاهای فرهنگی استان که از کمبود اعتبارات رنج می برد را ساماندهی کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری بوشهر توجه به زیرساخت های فرهنگی را ضروری دانست و گفت: در همین راستا در سال گذشته چهار میلیارد و 300 میلیون ریال بودجه از محل اعتبارت عمرانی استانی در زمینه عمران کارهای فرهنگی در روستاهای استان هزینه شد.

دبیر شورای مرکزی ستاد احیای زکات کشور نیز در ادامه این نشست گفت: امسال 300 میلیارد ریال بودجه برای بخش حمایت از فقرا، درمان، جهیزیه و آزادی زندانیان مسن از سوی ستاد مرکزی احیای زکات در نظر گرفته شده است.