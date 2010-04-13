به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور امروز سه شنبه در حاشیه هفدهمین اجلاس شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی کشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر چگونگی شکایت این معاونت از الیاس نادران نماینده تهران با وجود مصونیت حقوقی و قضایی نمایندگان اظهار داشت: طبق اصل قانون اساسی نمایندگان مجلس در صحن مجلس شورای اسلامی و در دفاع از قوانین و مقررات و یا در بحث ارتباط با حقوق مردم از مصونیت حقوقی و قضایی برخوردار هستند و در غیر مجلس و نسبت به اینکه مسائل غیر وظیفه نمایندگی را مطرح کنند ، مصونیت قضایی نخواهند داشت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه پرونده شکایت از نادران هم اکنون در چه مرحله ای است؟ عنوان کرد : به دلیل اینکه ما هم اکنون درتحقیقات مقدماتی هستیم، مطرح کردن این موضوع محرمانه است ونمی توانیم تخلفی را که دیگران مرتکب شده اند را دوباره مرتکب شویم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه اظهار داشته است که اعلام عمومی این اتهام جرم است، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟ گفت: طبق قانون آئین دادرسی کیفری پرونده در مرحله تحقیقات، سری است و کسی حق ندارد حتی اسامی که در پرونده است را مطرح کند چه رسد به اینکه افرادی که در حبس هستند یا نیستند و یا به فردی که فعالانه کار می کند اتهام بزنند و وقتی در احکام قضایی به آن رسیدگی می شود انتشار حکم باید در حکم درج شده باشد و الا قابل انتشار نخواهد بود.

وی اضافه کرد: وقتی می گوییم پرونده در مرحله تحقیقات سری است باید حق دفاع به همه داده شود و طبیعی است که همه متهمان و افراد عادی حق دفاع از خود را دارند واین حق به طریق اولی برای مقامات سیاسی که در ارتباط با وظایف خطیرشان به مناسبت شغلشان برعهده دارند، باید فراهم گردد و این نیاز به بررسی های کارشناسی خیلی دقیقی دارد.

بداغی در پاسخ پرسش خبرنگار دیگری که عنوان کرد با توجه به اینکه رئیس جمهور بر مبارزه با مفاسد تاکید دارد، آیا در حال حاضر پرونده ای به نام فساد خیابان فاطمی وجود دارد یا نه، گفت: اصل این است که پرونده قضایی دردستگاه قضایی مورد سئوال قرار بگیرد، یعنی در پرونده قضایی نمی تواند مستند به صحبت بنده به شما باشد و یا مستند به حرفهای دوستان ما در قوه مقننه باشد ضمن اینکه پرونده قضایی را باید از قوه قضاییه پیگیری کرد.