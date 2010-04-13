به گزارش خبرگزاری مهر، "کریستینا مروی" از نمایندگان مجارستانی پارلمان اروپا در گفتگو با روزنامه "دی ولت" اظهار داشت: ما مخالف ایجاد یک امپریالیست اروپایی هستیم. ما مخالف این هستیم که از کشورهای اروپایی اختیار تصمیم گیری گرفته شود و به سازمانهای اروپایی واگذار شود.

وی افزود : در این زمینه به هیچ وجه کنترلی در کمیسیون اتحادیه اروپا وجود ندارد. من به اروپا مشکوک هستم. اتحادیه اروپا به طرز وحشتناکی غیر دموکراتیک است، اما من امیدوارم که ما بتوانیم تغییراتی را در این اتحادیه ایجاد کنیم.

این نماینده پارلمان اروپا در ادامه ضمن هشدار در این باره که اگر سال آینده مذاکراتی براساس خواسته های مجارستان انجام نشود کشور ما این اتحادیه را ترک خواهد کرد، تاکید کرد که اتحادیه اروپا بیشتر به مجارستان نیاز دارد تا ما به این اتحادیه.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با انتقاد به رژیم اشغالگر قدس اظهار داشت که شیمون پرز اعلام کرده است که می خواهد مجارستان را بخرد و همه ما می بینیم که این رژیم چه درد و رنجی را برای فلسطینیها ایجاد کرده است.