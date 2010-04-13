به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده ظهر سه شنبه در اولین نشست خبری در سال 89 در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص علت تاخیر شش ساله در احداث پتروشیمی های میاندوآب و مهاباد و آخرین وضعیت این طرحها، با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مشترک وزارت نفت، بانک و سرمایه گذاری خارجی در راستای اجرای این پروژه ها تاکنون عملی نشده است، افزود: عدم تامین خوراک نیز یکی از عوامل تاخیر در اجرای این طرحها بود.

وی عدم پایبندی به تعهدات توسط سرمایه گذار ترکیه ای را یکی از عوامل تاخیر در اجرای پتروشیمی میاندوآب عنوان کرد.

جلال زاده با اشاره به پیگیری احداث پتروشیمی میاندوآب از سوی مسئولان استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: مشکل سرمایه گذاری این واحد با مشارکت بانک ملی ایران در حال برطرف شدن است و شرکت ملی گاز ایران نیز متعهد شده خوراک این مجتمع را در موعود مقرر تامین کنند.

مشکل سرمایه گذاری پتروشیمی مهاباد همچنان باقی است

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: متاسفانه مشکل سرمایه گذاری پتروشیمی مهاباد همچنان باقی است ولی امیدواریم با جذب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی این مشکل نیز مرتفع شود.

جلال زاده در خصوص علت عدم پیشنهاد این طرحها در سه دور سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی جهت اعطای اعتبار ویژه، اظهار داشت: مصوبات دولت دارای ماهیتی به جهت حقوقی هستند و امکان پیشنهاد این طرحها در این سفرها نبود.

خبرگزاری مهر پیش از این در سوم بهمن ماه سال جاری با انتشار گزارشی مشکلات و آخرین وضعیت این واحدها را تشریح کرده بود.

کلنگ احداث کارخانه های پتروشیمی میاندوآب و مهاباد در سال 1383 با هدف ایجاد تعادل منطقه ‌ای، تحرک ‌بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد اشتغال، ارتقای فناوری در بخش صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین فعال کردن صنایع پایین دستی پتروشیمی در مناطق مختلف کشور توسط هیئت دولت تصویب و در همان سال با حضور رئیس جمهوری برزمین زده شد که باید تا سال 86 به بهره برداری می رسیدند اما تا کنون این پروژه ها حتی پیشرفت فیزیکی قابل توجهی ندارند و مدیران این پروژه ها وعده آغاز عملیات اجرایی این طرحها رابه اواخر خرداد ماه سالجاری موکول می کنند.