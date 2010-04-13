به گزارش خبرنگار مهر، محمد عنایت زاده امروز سه شنبه در نخستین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای زیست فناوری ایران از اعطای نشان زیست فناوری به محصولات بیوتکنولوژی خبر داد و گفت: چشم انداز ما این است که این نشان به عنوان نشان برتر زیست فناوری در سطح بین‌المللی مطرح شود.

وی افزود: این نشان از سوی ستاد زیست فناوری اعطا می‌شود و طبق چشم انداز ستاد این نشان به عنوان نشان برتر در حوزه زیست فناوری در سطح بین‌المللی مطرح خواهد شد.

دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای زیست فناوری گفت: این نشان دارای استاندارد ایرانی "ایران بایوتک" خواهد بود.

وی با اشاره به حضور 90 شرکت تولیدی و خدماتی در حوزه زیست فناوری، 10 پارک فناوری و شهرک علمی و تحقیقاتی و 18 انجمن علمی و رسانه در نمایشگاه دستاوردهای زیست فناوری اظهار داشت: در این نمایشگاه یک محصول برتر در حوزه‌های کشاورزی، پزشکی و صنعتی، یک فناوری یا دانش فنی برتر در این سه حوزه، دو شرکت خصوصی تولیدی و یا خدماتی برتر، یک مرکز رشد و یا شهرک علمی و فناوری برتر، یک مرکز و یا موسسه علمی برتر، یک دانش پژوه جوان نمونه، یک دانش‌آموز نمونه و یک رسانه برتر معرفی خواهد شد.