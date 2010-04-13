به گزارش خبرنگار مهر علیرضا هادی عضو هیئت مدیره بیمه دانا امروز در نشستی خبری با اشاره به قرارداد درمان تکمیلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بیمه دانا گفت: بر این اساس تمام بازنشستگان کشوری و خانواده های آنها امسال تحت پوشش درمان تکمیلی بیمه دانا قرار گرفتند.

به گفته وی دو میلیون و 200 هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده تحت تکفل آنها و همچنین مستمری بگیران از ابتدای فروردین ماه تا پایان سال جاری تحت پوشش خدمات بیمه درمان تکمیلی قرار گرفتند.

هادی با اشاره به صدور کارت برای این افراد افزود: امسال علاوه بر پوششهای بیمه ای، پایه خدمات بیمارستانی و پاراکیلینیکی نیز به این افراد ارائه می شود.

وی بابیان اینکه 38 شعبه از 52 شعبه این شرکت خدمات مذکور را به بازنشستگان ارائه می کنند، تصریح کرد: از بیمه شدگان و بازنشستگان در ابتدای انعقاد قرارداد هزینه ای دریافت نمی شود.

همچنین مجتبی عطری مدیر بیمه های درمان بیمه دانا نیز در این نشست افزود: این شرکت به دلیل داشتن مراکز درمانی طرف قرارداد و ارائه اطلاعات مور نیاز توانست در مناقصه این قرارداد برنده شده و مجوز ارائه خدمات به بازنشستگان را کسب کند.

وی تعداد بازنشستگان را 870 هزار نفر دانست و تصریح کرد: افرادی که در آینده بازنشسته خواهند شد تحت پوشش این خدمات قرار خواهند گرفت. بخشی از حق بیمه پرداختی توسط بازنشستگان و بخشی نیز از طریق سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تامین می شود.

عطری نرخ حق بیمه قرارداد برای هر فرد را 6 هزار و 200 تومان عنوان و بیان کرد: 90 درصد مراکز درمانی کشور هم اکنون طرف قرارداد این شرکت هستند.

وی در مورد ضرایب خسارت درمان در صنعت بیمه نیز‌ اظهار داشت: هرچند هنوز این رقم در صنعت بیمه استخراج نشده اما قراردادهای درمان برای تمام شرکتهای بیمه ای سود چندانی ندارد، زیرا میزان خسارت در این بخش حدود 80 درصد است.

همچنین سعید سورانی رئیس مجتمع سرپرستی و قراردادهای ویژه شرکت بیمه دانا در این نشست گفت: علاوه بر اینکه بازنشستگان، مستمری بگیران و از کارافتادگان مشمول خدمات درمان تکمیلی می شوند، ‌والدین،‌ فرزندان و همسران کارکنان اناث نیز می توانند از این خدمات بهره بگیرند.

وی تصریح کرد: بیمه شده ای که در سالهای قبل والدین وی به هر دلیل دارای پوشش بیمه ای نبوده اند می توانند از این خدمات بهره مند شوند اما باید همزمان ارائه درخواست معرفی نامه ای را از محل خدمت و نیروی انتظامی به این شرکت تحویل دهند.

سورانی درباه نحوه بهره گیری از این خدمات برای فرزندان اناث و ذکور نیز گفت: فرزندان ذکور تا 22 سالگی و از 22 تا 25 سال به شرط تحصیل در دانشگاهها و در رشته های غیر پزشکی می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه فرزندان اناث به شرط عدم اشتغال و مطلقه بودن می توانند با ارائه مدارک تحت پوشش قرار گیرند، تصریح کرد: فرزندان افرادی که قبل از فوت فرد بازنشسته از دنیا رفته باشند می توانند تحت پوشش قرار گیرند.

سقف تعهدات بازنشستگی برای هزینه های بیمارستانی و جراحی عمومی یک میلیون و 800 هزار تومان، جراحی تخصصی 4 میلیون و 600 هزار تومان و بهره گیری از هر دو جراحی عمومی و تخصصی 5 میلیون تومان برای هر نفر است.

همچنین سقف تعهدات برای هزینه های پاراکیلینیک 300 هزار تومان، اعمال مجاز سرپایی 80 هزار تومان، هزینه های آمبولانس داخل شهری 40 هزار تومان و آمبولانس بین شهری و هوایی 150 هزار تومان است.